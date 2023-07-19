大灣區港口群通關 開通53航線

大陸海關總署廣東分署17日介紹，海關深化區域物流一體化改革，截至目前，大灣區港口群通關模式已開通53條航線，今年已運輸了超過22萬標箱貨物。

中新社報導，據瞭解，近期大陸海關總署在大陸17個城市部署集中開展跨境貿易便利化專項行動。廣東分署會同廣州、深圳、黃埔海關和省內其他直屬海關，積極推出海關支持措施。

其中，廣東分署與廣東省口岸辦通力合作，發布了包括智慧口岸建設、支持外貿產業升級和新業態健康發展等6方面合計22項措施，並首次將專項行動範圍從廣州、深圳、東莞拓展至廣東省其他城市。廣州、深圳、黃埔海關合計出台了68條細化落實舉措，持續提升關區跨境貿易便利化水平。

目前，廣東分署積極推進粵港澳大灣區組合港、一港通等港口群通關模式，上半年已新增航線3條，合計53條航線，今年已運輸了超過22萬標箱貨物。加大對跨境電商平台企業、外貿綜合服務企業、中小微企業等市場主體的信用培育力度，上半年全省新增海關高級認證企業（AEO）52家。在優化進出口貨物通關監管方面，不斷提升口岸屬地聯系配合程度和屬地查檢便利化水平，今年6月，廣東進、出口整體通關時間分別為10.78小時和0.61小時。