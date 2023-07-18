粵海關查獲57袋面膜冰毒 包裝疑印「Made In Taiwan」

據大陸海關發布消息，近日，廣州海關在廣州白雲機場空港口岸進境寄遞渠道查獲57袋偽裝成面膜的液體冰毒，值得注意的是面膜包裝外面還疑似印有「Made In Taiwan」字樣。

廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員根據風險布控指令對一票進境快件進行查驗時，發現包裹內存放著數件衣物，以及部分面膜。經專業機構鑒定，確認上述面膜中均含有甲基苯丙胺，共計57袋，淨重1.59千克。

甲基苯丙胺是冰毒的有效成分，是一種強效的中樞神經系統興奮劑，大劑量用藥後會出現精神興奮，常導致激動不安和暴力行為。