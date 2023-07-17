疫情前兩岸文物交流密切 甘肅省博物館盼恢復合作辦展
受疫情影響，兩岸諸多交流仍未恢復至疫情前的景象。在博物館與文物交流領域，甘肅省博物館長賈建威表示，疫情前與台灣的博物館有不少交流，希望後疫情時代能夠恢復聯合辦展，他也特別提到，台灣的文物到大陸展覽仍存有障礙。
賈建威是西北地區新石器時代彩陶文化專家，2017年7月起任甘肅省博物館館長迄今。他17日向媒體指出，該館與台灣的交流不少，在疫情之前，甘肅省博曾在台灣推出彩陶展，也和中國文物交流中心（專責文物出境交流的單位）聯合推出了「大三國展」，於台北國立歷史博物館展出。
他坦言，與台灣的博物館同行「平常的業務交流還是比較多」，和台北故宮、台北大學都有，特別是對於齊家文化的玉器研究。
對於未來兩岸博物館交流的期許，賈建威希望展覽能聯合起來，共同做一些更深入、深層次的交流，希望以後能有機會聯合辦一些展覽，推到世界各地去，擴大中華文化的影響力。但是他也提到，大陸的展品可以到台灣去，台灣就不能過來，「這是比較遺憾的一點」。
賈建威介紹，甘肅省博物館前身是1939年成立的甘肅科學教育館，現址是於2006年底正式開放。目前該博物館收藏文物是8萬8,896件組，實際數量是36萬多件，其中被列為大陸一級文物的有702件、國寶16件。甘肅省博藏品中，有中原文化因素，又有中亞、西亞文化元素，「這是甘肅文化的一大特點」。
公開資料顯示，2016年5月在台北故宮開展的「秦‧俑—秦文化與兵馬俑特展」，就有甘肅省博物館的藏品參與，當時百餘件展品中，大陸一級文物占比超過七成，總保險值近新台幣30億元；甘肅博物館珍藏的佛教文物佛陀真身舍利石函，也曾於2013年在佛光山佛陀紀念館本館展出。
不過，疫情後兩岸文物交流也面臨低谷，比較大的合作案為大陸中華文物交流協會與佛光山文教基金會2022年11月締結的《關於文物交流合作的框架協定》。中華文物交流協會雖是社會團體，但其會長是大陸國家文物局局長李群。
此前在2022年底，北京故宮院長王旭東接受媒體採訪時也提到希望能早日赴台交流，當時陸委會副主委邱垂正指出，陸委會「一向樂見兩岸文物交流合作」。他還表示，目前兩岸建立許多民間機制以及互動平台，「兩岸人民在文物交流領域已經可以順暢進行互動與交流」。
但台北故宮態度比較強硬，2022年5月，時任台北故宮院長吳密察在立法院面對立委質詢有退休故宮人員到大陸、香港交流時表示，自己已經嚴令禁止故宮處長級以上同仁跟陸、港交流，「絕對不可以有正式的交流，如果有聯絡，也必須報告 」。
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