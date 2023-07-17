疫情前兩岸文物交流密切 甘肅省博物館盼恢復合作辦展

受疫情影響，兩岸諸多交流仍未恢復至疫情前的景象。在博物館與文物交流領域，甘肅省博物館長賈建威表示，疫情前與台灣的博物館有不少交流，希望後疫情時代能夠恢復聯合辦展，他也特別提到，台灣的文物到大陸展覽仍存有障礙。

賈建威是西北地區新石器時代彩陶文化專家，2017年7月起任甘肅省博物館館長迄今。他17日向媒體指出，該館與台灣的交流不少，在疫情之前，甘肅省博曾在台灣推出彩陶展，也和中國文物交流中心（專責文物出境交流的單位）聯合推出了「大三國展」，於台北國立歷史博物館展出。

他坦言，與台灣的博物館同行「平常的業務交流還是比較多」，和台北故宮、台北大學都有，特別是對於齊家文化的玉器研究。

對於未來兩岸博物館交流的期許，賈建威希望展覽能聯合起來，共同做一些更深入、深層次的交流，希望以後能有機會聯合辦一些展覽，推到世界各地去，擴大中華文化的影響力。但是他也提到，大陸的展品可以到台灣去，台灣就不能過來，「這是比較遺憾的一點」。

賈建威介紹，甘肅省博物館前身是1939年成立的甘肅科學教育館，現址是於2006年底正式開放。目前該博物館收藏文物是8萬8,896件組，實際數量是36萬多件，其中被列為大陸一級文物的有702件、國寶16件。甘肅省博藏品中，有中原文化因素，又有中亞、西亞文化元素，「這是甘肅文化的一大特點」。

公開資料顯示，2016年5月在台北故宮開展的「秦‧俑—秦文化與兵馬俑特展」，就有甘肅省博物館的藏品參與，當時百餘件展品中，大陸一級文物占比超過七成，總保險值近新台幣30億元；甘肅博物館珍藏的佛教文物佛陀真身舍利石函，也曾於2013年在佛光山佛陀紀念館本館展出。

不過，疫情後兩岸文物交流也面臨低谷，比較大的合作案為大陸中華文物交流協會與佛光山文教基金會2022年11月締結的《關於文物交流合作的框架協定》。中華文物交流協會雖是社會團體，但其會長是大陸國家文物局局長李群。

此前在2022年底，北京故宮院長王旭東接受媒體採訪時也提到希望能早日赴台交流，當時陸委會副主委邱垂正指出，陸委會「一向樂見兩岸文物交流合作」。他還表示，目前兩岸建立許多民間機制以及互動平台，「兩岸人民在文物交流領域已經可以順暢進行互動與交流」。