山東棗莊／抱犢崮國家森林公園 譽為天下第一崮

抱犢崮國家森林公園，位於棗莊市東北2 0 公里處；主峰抱犢崮在棗莊市山亭區北莊鎮境內，海拔584公尺，為「沂蒙七十二崮」之首，被譽為「天下第一崮」。

抱犢崮漢代稱「樓山」， 魏時稱「仙台山」，明清稱「君山」，據《嶧縣誌》記載：昔有王老抱犢耕其上， 後仙去，故得名抱犢崮，與龜龍湖交於一體， 山水相連， 氣勢磅礡， 古洞仙境，壯觀巍峨。

抱犢秋色為棗莊新八景之一。景區總面積665.5公頃，森林覆蓋率為97%，有各種植物165科627種，鳥獸類138種，其中國家級保護的有14種，是山東省罕見的天然雜木林匯集區，在大陸亦屬少有。

抱犢崮國家森林公園，被譽為「天下第一崮」。圖／本報山東棗莊傳真

春報桃李爭豔放，夏暑濃蔭不侵肌，秋染紅葉醉芬芳，冬雪綻玉松梅奇。尤其是秋季，滿山紅葉層林盡染，是華東地區賞紅葉的最佳地。抱犢崮人文景觀十分豐富，隋唐時期文物三清觀、唐代摩崖浮雕十八羅漢及會仙亭、桃源洞等景觀，錯落有致，點綴其間。

抱犢崮素以天險著稱，歷代為兵家必爭之地。現在的抱犢崮，建有懸崖玻璃滑道、樹冠漫步、空中探險、高空滑索、鬼洞漂流、網紅橋水上樂園、登山索道、高坡滑草、百鳥樂園等景點，是人與自然的和諧樂園，已成為魯南吃、住、遊、娛為一體的著名風景區。