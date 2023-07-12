快訊

中職／連續3年落選人數超過百人 今年高達134人破紀錄

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

郭侯握手破冰？侯友宜自曝「兩個月相約不得其門而入」今終於見到了

連喝水都要報備主管！大學生怨UNIQLO打工太血汗 網友卻不挺：沒經歷社會毒打

香港01／ 撰文：范玉瑩
UNIQLO。示意圖，路透
UNIQLO。示意圖，路透

綜合鳳凰網等陸媒報導，近日，大陸有大學生UNIQLO兼職時因不滿薪資待遇發文抱怨，指時薪只有人民幣16元（約新台幣69元），還要打掃衛生，引發熱議。門市對此回應，指企業有規章流程，能否接受看個人。

原PO發文表示，UNIQLO兼職時薪每小時人民幣16元（約新台幣69元），薪資少還要負責打掃，兼職工作內容和正職店員相同。他指出，打掃時沒有冷氣，還需擦鏡子、打掃通風口、拖地等，「外面工讀生一個小時也要一兩百，大學生就活該1小時16元給你打掃衛生？」

原PO表示，UNIQLO的規矩特別多，進出都要說「打擾了」，每天需要寫筆記，「兼職已經很累了，還要寫筆記這個作業，寫一天營業額、暢銷的東西以及今天的目標之類的！」，還需要寫感謝卡，吃飯也不規律，「在這裡永遠別想準時吃飯，喝水都要和主管說一聲，讓他安排人頂替你一下才可以」。

原PO指出，在UNIQLO工作一整天都需要站著，除了休息時間可以坐，一天有1.5小時休息時間，「我第一天上班就排了12小時」，並且時常需要加班，唯一能想到的好處只有員工優惠7折，他指自己兼職工作一周就已辭職，並奉勸想去工作的人「快跑」。

對此，UNIQLO涉事門市回應，企業有規章流程，能否接受看個人，加班和打掃都需要做，是輪流制，大家都一樣。感謝卡則用於維持同事間的良好關係，是企業文化。不同城市的薪資水準本就有所不同，加班也有給加班費。

該事件引發網友討論，有網友認為UNIQLO做法並無不妥：「大學本科時薪人民幣15元（約新台幣65元）的工作都做過，其實如果不願意可以不去」、「對於兼職來說，日薪能有人民幣130元（約新台幣565元）已經不錯了」、「沒經歷社會的毒打，太理想化職場了吧」。也有網友支持當事人，認為並不合理：「那麼多人把不合理的時薪看為你不做也有別人做，只能說朝九晚五、不調休、不加班的日子還很遙遠」。

延伸閱讀：

UNIQLO上海高管監守自盜4年終被逮　二手平台折扣出售800餘件服裝

河南女UNIQLO試衣遭兩男童偷窺　反被家長罵「從事特殊職業動物」

文章授權轉載自《香港01》

UNIQLO 時薪 大學生 薪資 中共

相關新聞

山西大同傳重大交通意外 18人巴士側翻釀4死6傷

中國大陸山西省大同市，12日發生一起重大交通意外，早上一輛載有18人的中型巴士，疑因雨天路滑，發生發生側翻事故，據官方通...

連喝水都要報備主管！大學生怨UNIQLO打工太血汗 網友卻不挺：沒經歷社會毒打

綜合鳳凰網等陸媒報導，近日，大陸有大學生在UNIQLO兼職時因不滿薪資待遇發文抱怨，指時薪只有人民幣16元（約新台幣69元），還要打掃衛生，引發熱議。門市對此回應，指企業有規章流程，能否接受看個人...

沒爆炸！陸液氧甲烷火箭升空 超越馬斯克的SpaceX

馬斯克旗下的Space X公司今年4月試射液氧甲烷火箭爆炸後，大陸民企藍箭公司自主研發、協鑫集團支持的朱雀二號遙二液氧甲...

促消費再施力 陸商務部推「便民生活圈三年計劃」

大陸商務部等13部門辦公廳今天印發關於印發《全面推進城市一刻鐘便民生活圈建設三年行動計劃(2023-2025)》的通知，...

微信沒已讀功能 官方稱放心以後也不會有

「已讀不回」讓眾多社群軟體使用者心情深受攪動。中國最大的社群平台微信目前無此功能，今天上午，「如果微信顯示已讀的話」登上...

大陸國航班機遇亂流 空姐、乘客拋飛艙頂 撿一堆手機找失主

中國國際航空CA1524航班10日下午3時許從上海虹橋機場飛往北京首都國際機場，途中遭遇嚴重亂流，一名旅客和一名乘務員受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦