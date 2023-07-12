連喝水都要報備主管！大學生怨UNIQLO打工太血汗 網友卻不挺：沒經歷社會毒打

綜合鳳凰網等陸媒報導，近日，大陸有大學生在UNIQLO兼職時因不滿薪資待遇發文抱怨，指時薪只有人民幣16元（約新台幣69元），還要打掃衛生，引發熱議。門市對此回應，指企業有規章流程，能否接受看個人。

原PO發文表示，UNIQLO兼職時薪每小時人民幣16元（約新台幣69元），薪資少還要負責打掃，兼職工作內容和正職店員相同。他指出，打掃時沒有冷氣，還需擦鏡子、打掃通風口、拖地等，「外面工讀生一個小時也要一兩百，大學生就活該1小時16元給你打掃衛生？」

原PO表示，UNIQLO的規矩特別多，進出都要說「打擾了」，每天需要寫筆記，「兼職已經很累了，還要寫筆記這個作業，寫一天營業額、暢銷的東西以及今天的目標之類的！」，還需要寫感謝卡，吃飯也不規律，「在這裡永遠別想準時吃飯，喝水都要和主管說一聲，讓他安排人頂替你一下才可以」。

原PO指出，在UNIQLO工作一整天都需要站著，除了休息時間可以坐，一天有1.5小時休息時間，「我第一天上班就排了12小時」，並且時常需要加班，唯一能想到的好處只有員工優惠7折，他指自己兼職工作一周就已辭職，並奉勸想去工作的人「快跑」。

對此，UNIQLO涉事門市回應，企業有規章流程，能否接受看個人，加班和打掃都需要做，是輪流制，大家都一樣。感謝卡則用於維持同事間的良好關係，是企業文化。不同城市的薪資水準本就有所不同，加班也有給加班費。

該事件引發網友討論，有網友認為UNIQLO做法並無不妥：「大學本科時薪人民幣15元（約新台幣65元）的工作都做過，其實如果不願意可以不去」、「對於兼職來說，日薪能有人民幣130元（約新台幣565元）已經不錯了」、「沒經歷社會的毒打，太理想化職場了吧」。也有網友支持當事人，認為並不合理：「那麼多人把不合理的時薪看為你不做也有別人做，只能說朝九晚五、不調休、不加班的日子還很遙遠」。

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文章授權轉載自《香港01》