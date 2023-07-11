國航上海飛北京航班遇亂流 空姐、乘客被拋飛到艙頂

中國國際航空CA1524航班10日15時許從上海虹橋機場飛往北京首都國際機場，途中遭遇嚴重亂流。據機上乘客轉述，當時水瓶、抱枕滿天飛，「空姐直接飛起來把房頂板子都砸裂開了，安全逃離裝置都砸爛了。降落的那一刻，大家都在鼓掌，差點以為我的小命從此交待在這班飛機了」。等飛機平穩下來後，空姐撿了一大把手機找失主。

據成都商報旗下新媒體《紅星新聞》報導，大陸科普博主邢立達稱，他也乘坐了這個航班，顛簸時「空姐抱著乘客被拋到了天花板」。

另一位乘客表示，顛簸發生在飛機降落前的3、40分鐘，先是有一個小的顛簸，那時乘務人員就提醒乘客繫好安全帶，很快又發生一次非常強烈的顛簸。「一位40歲左右的女乘客和一位空姐被拋到了天花板上，那位空姐很敬業，護住了女乘客，安全出口的指示燈被撞壞了」。

邢立達也說，當時有空姐和乘客被甩到頂面，空姐護著乘客，但還是都受了傷，「頂面被撞得露出了管線啥的，出口標誌掉到了我腳下」。邢立達稱，他看到的傷者只有這二人。

中國國際航空對此事尚無回應。大陸中央氣象台此前曾發布預報，預計7月10日14時至11日14時，北京東南部等地的部分地區有8-10級雷暴大風或冰雹天氣。

大陸一名航空博主FATIII指出，根據飛航資訊系統「飛常準」的回放來看，飛機高度沒有明顯異常的變化，但航路上確實有雷雨天氣。因此必須再次提醒大家，搭飛機一定要盡量繫好安全帶，以免遇到突然顛簸。

航空博主「航空物語」也分析，晴空顛簸不同於可以用氣象雷達探測出的雷雨雲，它是不可預測的，也很難用雷達提前探測到，誤入其中輕則客艙人員「起飛」，重則飛機受損。最好的避免方式是，只要坐在座位上就繫好安全帶。