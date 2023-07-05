不滿女同事經痛常休息 他1句話掀網論戰：男人不會懂

許多女生都飽受月經之苦。有香港男網友在網路投稿，指女同事每次一句「月經來」，就會趴在桌上說「下午要休息」，工作則留給他處理，讓他不滿問：「公平嗎？」

然而貼文引來男女網友的「世界大戰」，有女網友認為男人不明白女性月經辛苦之處，「我以前曾經痛到頭暈眼花、想吐，男人又怎會明白女人之苦」、「別人不舒服肯上班已經很好」、「你試試看當女人體驗一下！」，並建議公司應增設「生理假」;但有男網友反駁「身體差，自己拿病假扣工資」、「是要體諒，但不應該要同事做自己的工作」、「我做了你的工作，你是不是要把那幾天的薪水給我？」

該香港男網友在臉書「奴工處」投稿，指其女同事「一句生理期，就說下午要休息，什麼都是我做」，而且每個月「總有2、3日」，質疑：「公平嗎？」

貼文隨即引來男女網友罵戰。有女網友批評男人不明白女性月經辛苦之處，「有些女人身體本身差，月經來就要辛苦四、五日」、「我以前曾經痛到頭暈眼花、想吐，你們的男人又怎會明白女人的苦」、「別人不舒服肯上班已經很好，男人是不會明白突如其來的不舒服是怎樣」、「你試試看當女人體驗一下！」

不過有男網友反駁，「是要體諒，但不應該要同事做自己的工作」、「身體差，自己拿病假扣工資」、「身體狀況也是工作能力之一，沒有能力就扣工資。自己領薪水，工作卻要別人做，別人當然不想」、「痛就請假，明明是不想少領錢，也可以要求人體諒」、「我做了你的工作，你是不是要把那幾天的薪水給我？」

另有女網友認為公司應增設「生理假」，方便女性應對生理期不適，「其實公司應該要有生理假，那女同事就可以好好休息，現在被迫上班，就算他不休息照樣工作，效率也是差」、「只要公司有生理假就可以解決問題」。有男網友反問「那麼是不是按比例扣工資？」、「原來拿到特權就是公平」，惟有女網友表示，「你要公平就去一間全男性的公司吧，扣不扣錢關你什麼事？」

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文章授權轉載自《香港01》