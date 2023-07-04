怎麼做的？21歲女新婚夜初嘗禁果「出血1.5公升」 1誤會險釀憾事

杭州一名21歲女子在新婚夜與新郎交歡時，疑因性行為動作粗暴，導致陰道後穹隆裂傷，出血多達1.5公升，兩人起初甚至以為只是「處女膜破裂出血」。幸好女子及時送醫搶救，才救回一命。

據陸媒《都市快報》報道，21歲女子小李和男友小金在上周登記結婚，同一天的晚上行房。小李突然感到一陣劇痛，陰道隨後開始流血。由於兩人均沒有經驗，一度用手機「找答案」，以為是網上說的「處女膜破裂引起的出血」。兩人以為這屬於正常情況。

誰知兩個小時過去，小李的血還流得越來越多，廁所裏到處都是血，小李還出現了噁心、頭暈、乏力，面色蒼白的症狀，其後小李被送進浙江省立同德醫院之江院區搶救。

主治的婦產科高婷婷副主任醫師發現小李陰道裏有大量凝血塊，陰道後穹隆處見裂傷，弧形傷口長達5厘米，當時鮮血還不停地從傷口湧出。小李出血量大約1.5公升，已經接近急性出血休克狀態。在初步止血的過程中，小李還一度暈厥過去。

醫護人員立即為小李進行緊急手術和輸血。高婷婷將撕裂的傷口縫合後才徹底止住出血。經搶救，小李脫離了危險，返回普通病房治療。

醫生：動作粗暴或致大量出血

高婷婷解釋，小李的傷勢屬於典型的陰道後穹隆裂傷。高婷婷說：「臨床上，陰道穹隆分為前、後、左、右4個穹隆，位於陰道的深部。其中，陰道後穹隆最深，對於一般女性，損傷的機會較少見，但初次又缺乏一定知識，在同房時動作粗暴，就可能導致黏膜組織損傷並出現大量出血。」

高婷婷又說，性生活方式不當是引起陰道後穹隆裂傷最大的原因，此外，臨床也有個別因暴力使用情趣用品而導致的損傷出血。

高婷婷稱，「陰道壁靜脈叢比較豐富，裂傷後容易發生大量出血或血腫，而且陰道組織本身收縮力不強，陰道後穹隆處空虛，所以出血多時難以自行止血。但是，大多數患者對此類傷痛難以啟齒，受傷後馬上就診的非常少，導致多數患者到院時已經處於休克狀態，非常危險」。

醫生：要注意動作輕柔

高婷婷提醒，行房前雙方最好先學習生理知識，要注意動作輕柔，避免黏膜損傷。對於已婚女性，日常要加強護理，如果陰道黏膜有炎症，組織變脆，也容易因同房時產生的摩擦而造成局部損傷。

高婷婷又說，對於初次行房的女性來說，處女膜破裂引起的出血量其實很少，一般不超過10毫升，約一個硬幣大小。另外，處女膜破裂的疼痛往往有燒灼感，但可以忍受且是一次性的，疼痛感會逐步減輕，因而無需特別處理和治療。

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文章授權轉載自《香港01》