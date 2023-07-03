老北京胡同漫遊 體驗古都新韻

走出雍和宮，到五道營胡同的鐵手咖啡製造總局買杯咖啡；拐進箭廠胡同，在元古本店吃份柚子酪，再逛到國子監的精品店觀夏挑一罐香薰；沿著東四北大街一路向南，傍晚尋進東四九條的炒豆合作社擼串

喝酒，藏在四九城胡同裡的老北京生活圖景，最近成了年輕人「城市漫遊」的潮流新體驗。

東四六條胡同裡，一家名為1/4COFFEE LAB的精品咖啡館頗具「文藝范兒」，門臉不大，卻終日顧客盈門。如意椰茶、玫瓏SOE、冰滴IceDrip，功能表上的飲品名字十分新潮，店鋪風格卻與周邊環境完美契合。

主理人張豔說，這家獨立咖啡店創立於2019年5月，四年時間裡，不僅吸引了不少咖啡重度愛好者，也與周圍社區融為一體。「有時候胡同裡的大爺大媽出來遛彎兒，也不忘和我們的咖啡師寒暄幾句。」

從雍和宮大街拐進方家胡同，一處四合院裡的憩雲軒茶空間座無虛席，來自香港、海南、東北等地的遊客特意前來體驗老北京的市井生活。「茶館開在胡同裡，可以讓遊客更好地體驗傳統文化。」茶館主理人魏莉說。

一輛單車，隨走隨停，可以解鎖胡同裡的很多寶藏小店。獨立的精品咖啡館、時髦的西式點心，在北京老城裡一點沒有違和感。

深居東四九條胡同的烤串小店炒豆合作社，自打開業以來就是附近一帶的熱門餐廳。酒香不怕巷子深，不少年輕人跟著「種草」經驗帖特意尋來。

老闆柳鵬自己就是老北京，為了留住古都韻味兒，特意把小店開在胡同裡。正在就餐的市民黃先生說，自己經常來胡同散步，這家店一直是他和朋友晚餐夜宵的據點。

東四十條盡頭，名為Salty Ice Plus Cafe & Bar的西餐小館主打「日咖夜酒」，店裡既有精緻小眾的咖啡和雞尾酒，也有二八醬蛋糕卷等頗具老北京韻味兒的特色美食。「最近，客流量同比增長將近300%，夜間消費增幅超過400%。」主理人趙樂和王可說。

時尚新潮的煙火小店，為老胡同引入新消費活力，也讓古都韻味在這裡留存延續。