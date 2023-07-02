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福廈高鐵 跑出時速453公里
大陸的中國國家鐵路集團研發更高速的高鐵，最近在即將通車的福廈高鐵福清至泉州區段展開高速性能驗證試驗。六月廿八日在湄洲灣跨海大橋，CR450動車組的試驗列車以單列時速四五三公里、相對交會時速八九一公里運行；六月廿九日在海尾隧道，試驗列車以單列時速四百廿公里、相對交會時速八四○公里運行。
澎湃新聞報導，國鐵集團對新技術部件進行有效性能驗證，各項指標表現良好，獲取新技術部件在不同速度條件和橋梁、隧道、曲線等條件下的數據特徵。
此次性能驗證試驗由國鐵集團組織中國鐵道科學研究院集團公司、中國中車所屬企業、北京交大、西南交大、中南大學共同實施，共展開五十七項科研試驗，驗證CR450動車組新技術部件的技術可行性、性能穩定性。
該負責人指出，更高時速運行條件下的性能驗證試驗表明，新技術運用實現動車組相關指標的新提升，對鞏固和擴大中國高鐵世界領跑優勢，具有重要意義。
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