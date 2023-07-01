香港回歸26周年 香港特區政府金紫荊廣場舉行升旗典禮

大陸《環球網》引述香港《橙新聞》7月1日報導，今天是香港回歸大陸26周年紀念日，特區政府早上在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超、特區政府主要官員等出席儀式。

報導稱，護旗方隊護送國旗和區旗到旗杆位置，進行升旗禮。升旗時，全體嘉賓肅立，面向國旗和區旗。警察樂隊在升旗儀式中奏樂，當國旗和區旗升上旗桿頂之後，紀律部隊在空中和海上敬禮。

升旗儀式不設立公眾觀禮區，警方在金紫荊廣場一帶實施交通管制。升旗儀式結束後，特區政府在會展大會堂舉行慶祝酒會，行政長官李家超將為酒會主禮。

報導稱，為慶祝香港回歸，今天電車、港鐵輕鐵及港鐵巴士免費，乘客進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無須刷卡或付車費；來往尖沙咀及灣仔的天星小輪航線、富裕小輪水上的士4條航線亦是免費；12歲以下小童，今明兩天乘搭九巴或龍運巴士，刷小童八達通可免費。

康文設施方面，報導說，香港市民可免費使用康文署的籃球場和網球場，每人可免費預訂一節；科學館、太空館、文化博物館，部分展覽免費參觀；西九文化區M+博物館不用預約，可直接進入；故宮文化博物館7個專題展覽，同樣免費開放，需要事前預約。

報導另指出，超過1450家餐廳，包括連鎖快餐集團、茶餐廳、酒樓等，指定套餐或食品有七一折或特定優惠。另外市民在魚類或蔬菜統營處購買特定產品，亦可享有七一折。