國泰航空事故11傷！女星機上驚魂：高速時踩煞車「大家都嚇壞」

國泰航空CX880客機原訂今日（24日）凌晨，從赤鱲角機場起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障終止起飛，飛機返回登機閘口，乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客沿逃生梯滑落地面時受輕傷送院。香港女藝人李施嬅當時在客機上，她形容飛機在高速準備起機一刻突然剎停，「大家都嚇壞」，又有乘客沿逃生梯離開時受傷，但感恩最終各人平安無事。

女藝人李施嬅乘搭國泰航空CX880客機，原訂今日（24日）凌晨零時前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障，終止起飛。她形容「今晚真的好驚險，因為我是第一次遇到飛機高速的時候突然踩brake（煞車器）停，每個人都嚇壞」，而疏散期間乘客都緊張大叫，情況混亂令到她「嚇死了，那一刻真的好害怕。」

乘客沿逃生滑梯離開時，她見到「好多人受傷」，但她很感謝機師起飛前覺得有問題立即剎停沒有起飛，「如果起飛了可能更麻煩」，雖然驚險但大家都平安無事，「辛苦所有工作人員、機師、空姐，起碼大家平安無事，沒有起飛都不重要。」

從讀者提供照片可見，涉事客機其中一組尾轆多個輪胎變形，呈現洩氣凹陷狀態。者陳先生目擊過程，他指客機原定飛往美國洛杉磯，凌晨0時10分左右前往起飛跑道，但機長通知從儀表板留意到有異樣，於是折返，於0時45分返回停機位，其他人突聽到巨響。陳先生看到4條逃生梯彈出，一名女子沿逃生梯離開時跌倒，香港機場地勤服務有限公司職員趕到維持秩序，「叫乘客不要亂跑走散！」。

女星李施嬅當時在客機上，她形容飛機在高速期間突然剎停，「啲嘢冧晒，個個都好驚」，又有乘客沿逃生梯離開時受傷，但感恩最終各人平安無事。（李施嬅ig）

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文章授權轉載自《香港01》