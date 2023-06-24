快訊

愛莉莎莎爆演藝圈前輩車上強吻問「去Motel」？大哥是誰她透露2線索

被控性騷男記者「摳手心10到15秒」 藍委鄭正鈐回應了

竹北大範圍瓦斯管線加壓異常氣爆！今早釀12起火警、15起外洩

張文宏：新冠病毒難再突破出Omicron家族

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）
中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

中國大陸國家傳染病醫學中心（上海主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏23日在上海市科協青年科技論壇上，分享他對新冠病毒的最新看法，他指出，新冠病毒最近的突破都在Omicron「家族」裡面，「它很難再突破出去了」。

據星島日報報導，張文宏表示，若在上述前提下，「只要在Omicron家族裡，我們就有交叉免疫，我們原來（接種）的疫苗、以往的感染，就有一定的作用」。

許多人感染新冠肺炎之後都會出現「長新冠」後遺症，對此，張文宏表示，「長新冠」處於變化中，隨著時間推移，「長新冠」症狀多數會越來越輕，但仍有一小部分人會覺得症狀「揮之不去」。他也認為，「長新冠」正在衰減。

新冠疫情爆發至今已超3年，張文宏表示，人們常說的「大疫不過3年」，是用以描述宿主免疫系統讓人們有此感覺的狀態，但「病毒其實始終在那裡」。他並引用了達爾文的一段話表示，「能夠生存下來的物種，並不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化作出快速反應的。」

長新冠 上海 主任

延伸閱讀

雲林幸福專車9條路線免費接駁 今起搭乘再送香包

去年基期低 專家預期：大陸第2季GDP增速將逾7%

達爾文也搖頭的野保思維：TNVR無效？撲殺才能解決遊蕩犬問題？

重拾兒時記憶 彰化八卦山牌樓預定11月完成修繕

相關新聞

除寧夏瓦斯氣爆 遼寧營口鋼鐵廠發生燙傷事件4人死亡

除6月21日發生在寧夏銀川的氣爆悲劇，根據大陸央視新聞今天爰引遼寧省營口市應急管理局的消息，昨6月22日7時55分，遼寧...

上海敞篷雙層觀光巴士9月說再見 觀光客搶搭

搭雙層觀光巴士，瀏覽城市風光，成為觀光客選擇之一，包括歐洲、北美及馬來西亞、日本和台灣，皆推出雙層觀光巴士。不過近日在大...

張文宏：新冠病毒難再突破出Omicron家族

中國大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏23日在上海市科協青年科技論壇上，分享他對新...

國泰客機香港機場中止起飛 乘客被緊急疏散11人受傷

大陸央視新聞綜合香港電台網站、香港東網的消息，香港機管局表示，24日凌晨零時20分接獲報告，據報國泰航空一班前往洛杉磯的...

廣東「貴族運動」是划龍舟？一條龍舟70個房東 身價86億

近日珠三角地區大大小小的水面，開始被各個村子的龍舟隊佔領，訓練隊員們喊聲如雷，陣仗巨大。「廣州房東半夜還在練習賽龍舟」一...

湘女生6女還被要求須追兒 訴離遭駁網炸鍋

湖南熊姓女子和丈夫連生6個女兒，重男輕女的夫家要求她務必生個男孩，熊女不堪生育之苦逃回娘家並訴請離婚，但法官反而對熊女發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦