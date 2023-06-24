張文宏：新冠病毒難再突破出Omicron家族

中國大陸國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏23日在上海市科協青年科技論壇上，分享他對新冠病毒的最新看法，他指出，新冠病毒最近的突破都在Omicron「家族」裡面，「它很難再突破出去了」。

據星島日報報導，張文宏表示，若在上述前提下，「只要在Omicron家族裡，我們就有交叉免疫，我們原來（接種）的疫苗、以往的感染，就有一定的作用」。

許多人感染新冠肺炎之後都會出現「長新冠」後遺症，對此，張文宏表示，「長新冠」處於變化中，隨著時間推移，「長新冠」症狀多數會越來越輕，但仍有一小部分人會覺得症狀「揮之不去」。他也認為，「長新冠」正在衰減。

新冠疫情爆發至今已超3年，張文宏表示，人們常說的「大疫不過3年」，是用以描述宿主免疫系統讓人們有此感覺的狀態，但「病毒其實始終在那裡」。他並引用了達爾文的一段話表示，「能夠生存下來的物種，並不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化作出快速反應的。」