受賄2.2億 薄熙來大管家涉貪判關15年

被視為前中共重慶市委書記薄熙來大管家、大陸前國家糧食局副局長徐鳴，因任官期間計受賄人民幣五一二○萬餘元（新台幣約二點二億元），昨天被廈門市中級人民法院一審判處有期徒刑十五年及四一○萬元罰金。

徐鳴曾長期在大陸商務部任職，是薄熙來擔任商務部長時的部屬，受到薄信任。

二○○七年薄熙來調任重慶市委書記，徐鳴也調往重慶，官至市委秘書長，成為薄的「大管家」。

新華社報導，徐鳴自一九九五至二○二一年，利用擔任大陸國家經貿委對外經濟貿易司外商投資處長、對外經濟協調司副司長，商務部市場體系建設司正副司長，重慶市委正副秘書長、國家糧食局副局長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、經營審批、案件處理和人事調整等事項上提供幫助。

經調查，徐鳴上述期間非法收受財物共折合五一二○萬餘元（人民幣，下同）。徐鳴二○二一年離職後，利用曾擔任重慶市委秘書長等職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為他人案件申訴提供幫助，收受錢款一二○萬元。

據報導，法院認為，徐鳴的行為構成「受賄罪」和「利用影響力受賄罪」，數額均特別巨大。但鑑於徐鳴部分受賄未遂，且利用影響力受賄屬自首，歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，「認罪悔罪，積極退贓」，犯罪所得及其孳息已全部查扣到案，對其所犯受賄罪可從輕處罰，所犯利用影響力受賄罪可減輕處罰。