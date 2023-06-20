昆曲非遺22年 京城競演牡丹亭

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北方昆曲劇院「牡丹亭」劇照。圖／本報北京傳真
北方昆曲劇院「牡丹亭」劇照。圖／本報北京傳真

「唯有牡丹真國色，花開時節動京城。」用這一名句來形容近期各大昆劇院在京演出「牡丹亭」的盛況，十分貼切。今年是中國昆曲被聯合國教科文組織列入首批「人類口頭和非物質遺產代表作」22周年。

舞台上，四大昆劇院京城競演「牡丹亭」，名家新秀佳作不斷；劇場裡，年輕觀眾越來越多，讓人感受到古老的昆曲藝術正在煥發新的生機。

「今年上半年，我在北京看到了四大昆劇院的『牡丹亭』，太過癮了！」回想起觀演感受，觀眾林楓依然非常興奮和滿足，「2月看了北方昆曲劇院的『牡丹亭』，3月看了上海昆劇團的全本『牡丹亭』三天演出，4月看了蘇昆白先勇青春版『牡丹亭』三天演出，5月看了江蘇省昆精華版『牡丹亭』上下本兩天演出。每一版都有自己的特點，各有千秋，百看不膩！」

對於大多數觀眾來說，一提起昆曲肯定會首先想到「牡丹亭」，但實際上昆曲劇目眾多，風格多元，既有傳統經典，又有新編原創，而且不同演員、不同場地的演出，都會給觀眾帶來不一樣的審美享受。

觀眾圓圓最近看了北方昆曲劇院的「紀念昆曲非遺22周年展演」後，迅速入坑，迷上了昆曲。「沒想到昆曲有這麼多精彩的劇目，不僅好看好聽，而且演員的唱念做打真是太厲害太讓人佩服了！」觀眾吳莉連著看了「李清照」和「獅吼記」後也表示：「這兩出戲都太好看了，第一天讓我大哭了，第二天又大笑了，昆曲的魅力真是太大了！」

京城的正乙祠古戲樓和吉祥大戲院，作為北昆重要的演出場地，讓很多資深戲迷流連忘返。「在有著300年歷史的正乙祠老戲樓看600年歷史的昆曲，相當於在物質文化遺產中享受非物質文化遺產，這種感覺真是太特別了！」戲迷雅琴透露，有外地或者國外的好朋友來北京，她都會帶他們去正乙祠看一場昆曲演出，「他們從一進大門就一臉驚豔的表情，整個觀看過程都非常沉醉享受。」

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