海歸青年接棒 胸懷延慶富鄉夢

「體驗過在夏天打雪仗嗎？」在一片綠樹掩映的場地上，北京青山園旅遊發展有限公司總經理趙佳劼，正拿著喇叭向遊客介紹今年新推出的娛樂項目「雪戰」。

新華社報導，「每場分為兩隊，每隊7人，隊員以雪牆為掩護，利用人工製造的雪球相互投擲。」趙佳劼戴上頭盔登場示範，並在比賽開始後擔任裁判。

芒種時節，緊鄰北京延慶百里山水畫廊，綠樹青山環繞之下，200餘畝的空間匯聚了遊樂場、動物園、民宿、露營、農業採摘等休閒體驗項目，承接著上百名大城市遊客的閒情逸趣，也承載著「95後」延慶小伙兒趙佳劼的創業夢想。

今年「五一」假期，青山園累計接待遊客超過1萬人次。假期過後，「雪戰」仍是熱門項目，趙佳劼只要有時間就會與遊客互動，園內歡聲笑語不斷。「樂在其中」便是他兩年多來的工作和生活狀態。

青山園位於距離北京市城區約100公里的延慶區劉斌堡鄉，原來是一片果園。「30多年前，爺爺在這裡開了農家樂做採摘，父親在2012年又蓋了四合院經營民宿。」趙佳劼說，「青山園到我這已經是第三代了。」

2020年，趙佳劼從奧地利留學返回大陸，接過父輩的接力棒。「我對這裡非常有感情，為家鄉帶來新的經營理念、幫助父老鄉親們在家門口致富是我的夢想。」

兩年多來，趙佳劼將原有的業務做精做細——用「派工單」細化員工職責、提升工作效率，增加園區文化元素、提升遊客體驗，強化線上宣傳和銷售，與學校和機構合作，引入研學項目和夏令營活動……青山園年收入從2020年的人民幣200多萬增長至2022年的近1000萬，趙佳劼用成績贏得了家人的信任、收穫了成長的自信。

劉斌堡鄉的王翼2020年到青山園實習，當時只是覺得「離家近」「有意思」，但是對休閒農業了解不多。她在園區餐廳和小賣部都實習過，後來接觸活動項目的組織策畫，發現自己的特長。

「很喜歡這裡的工作氛圍，去年10月份也正式加入這個團隊。」王翼現在主要負責青山園的宣傳工作，「園區的活動愈來愈豐富，遊客也愈來愈多。青山園做出了品牌，家鄉的知名度高了，我也算是出了一份力，打心眼裡感到自豪。」

「團隊不只有年輕人，還有不少前輩。目前共有60多名延慶鄉親在這裡工作，其中也有五六十歲的商戶。」趙佳劼說，「我們的初衷是帶動區域發展，增添鄉鎮經濟活力，也希望得到鄉親們的支持和認可。」

2019年世園會和2022年冬奧會的成功舉辦，讓更多人認識並了解延慶。今年「五一」假期，延慶區共接待遊客102.4萬人次，繼今年春節假期和清明假期之後，鄉村旅遊接待量再次排名全市第一。