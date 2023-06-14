畫出「有妖氣」的兔年郵票 陸藝術大師黃永玉辭世

中國大陸藝術大師黃永玉於13日凌晨3時43分因病逝世，享耆壽99歲。黃永玉擅長版畫，主攻國畫，在雕塑、文學、建築、郵票設計等方面亦有作品，即使高齡仍創作不輟，中國郵政今年推出的兔年生肖郵票，即出自他手，在藝壇有「一代鬼才」、「老頑童」稱號。著名作家沈從文是其表叔，黃永玉曾為沈從文的小說配插圖，出版《沈從文與我》。

黃永玉筆名黃杏檳、黃牛、牛夫子。祖籍湖南省鳳凰縣城，土家族人。中國國家畫院院士，中央美術學院教授，曾任中央美院版畫系主任、中國美術家協會副主席。

綜合央視新聞、中央社報導，黃永玉的子女昨日發出訃告指，黃永玉在遺囑中表示，「待我離去之後，請將我的遺體進行火化。火化之後，不取回骨灰」，「希望我的骨灰作為肥料，回到大自然去」。其子女也尊重黃永玉意願，將不會舉行任何追悼儀式。

黃永玉小時家境貧困，自學美術、文學，詩書畫俱佳，其代表作《春潮》、《阿詩瑪》曾轟動大陸畫壇。但因其特立獨行、敢怒敢言，在文革期間被「四人幫」指控為反動學術權威，遭受批鬥，並因一幅「睜一隻眼閉一隻眼」的《貓頭鷹》遭江青點名，被遣送回家鄉鳳凰，直至「四人幫」垮台後才回到北京。

文革後，黃永玉恢復創作，推出一系列水墨名作。他在1980年「猴年」繪製的大陸第一套生肖郵票，是當前最昂貴的生肖郵票。2013年拍出的「田家梅」則是他迄今拍賣價格最高的畫作。

中國郵政因應癸卯兔年發行的特種郵票，也是出自王永玉之筆，但因「藍身紅眼、笑容狡黠」兔子造型，亮相後在網上慘遭批判，甚至被形容「有妖氣」。不料正式開賣後，卻很快就被搶購一空，網上售價甚至數倍翻漲。