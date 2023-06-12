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北京科幻大會 沉浸式體驗秘境

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
元宇宙體驗中心打造的鏡像空間，科技新元素將未來世界裝扮得新奇夢幻。圖／本報北京傳真
元宇宙體驗中心打造的鏡像空間，科技新元素將未來世界裝扮得新奇夢幻。圖／本報北京傳真

最近，正在北京石景山首鋼園舉行的中國科幻大會如火如荼。充滿想像力的各類展覽，引來了眾多觀眾，人們在新奇的科幻世界裡，沉浸式體驗前沿科技的同時，也體味著科技對人類生活的影響。

首鋼園中關村科幻產業創新中心一層展廳前，平板電腦裡的畫面將虛擬與現實結合起來，AR展示的未來飛車，在園中原本運輸爐渣廢料的高空軌道上穿梭馳騁…，展覽圍繞科幻產業發展的最新成就，展示50餘家科幻領域企業的新技術、20餘個科幻IP氛圍道具裝置和互動裝置，共計80多項展品。

戴上最新研發XREAL增強現實眼鏡，觀眾可在眼前6公尺範圍內，觀看到220餘英寸的巨幕，並根據螢幕中的鋼琴鍵盤，伸手彈奏虛擬鋼琴。據介紹，這是顯示設備通過空間計算技術，基於即時定位與地圖構建的智慧演算法和攝像頭、AI深度學習技術，精準追蹤使用者運動軌跡實現的場景。

火星世界」模擬人類在地外行星建設基地。展區將未來科幻場景、真人互動拍攝和動畫形象動作捕捉巧妙融合，展現了逼真的科幻場景。例如在天圖萬境搭建的感知虛擬製作平台，觀眾可以走到攝像機前，置身人類火星基地的場景互動體驗。

移步首鋼園11號館，接地氣的潮幻奇遇季也吸引了眾多觀眾。8000平方公尺的展廳內，設置了多個主題展區，包括鏡界空間、未來書局、幻夢成真、星球征程、能量公社、石景山展團、科幻影視等主題，打造了集元宇宙體驗、前沿科技展示、航空航太體驗、科幻影視產業鏈等於一體的展會。

另外一邊，主打「餐桌上的星辰大海，廚房裡的科學樂園」的薛定鵝食驗室，更是把科幻帶進了生活。工作人員將攝氏零下196度的液氮倒在餅乾、糖果上，食物瞬間被冷凍；觀眾拿起一塊品嘗，邊吃嘴巴邊冒冷氣，眾人相視，哄然大笑。

火星 北京 廚房

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