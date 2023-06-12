兩岸微流行／成都世大運 新能源車上陣

歷經疫情兩度延期的「二○二一成都世界大學運動會」將於七月底舉行，距離開賽僅剩不到五十天，官方組委會也陸續釋出賽事亮點，包括宣布投入一千一百輛新能源大巴士，及六百六十輛新能源小車作為運動員、技術官員及媒體等交通服務車輛，除能實現低碳出行，也展現大陸作為新能源車大國的形象。

綜合陸媒報導，本屆世大運以「綠色辦賽」為目標，推出「成都大運會綠色低碳辦賽行動方案」，強調將綠色低碳理念落實至各處環節。在綠色運輸方面，除投入上千輛新能源車用於接駁，亦備有五十輛氫燃料車備用，另已建構交通指揮調度服務系統，精準掌握各接駁車狀態，以節約運力。

在場館建設方面，則以「賽後能重複使用」為原則。例如選手村以「建改結合」方式，融入成都大學宿舍需求，在賽事尚未舉行時，已有成都大學學生入住。國際大學運動總會秘書長森超赴園區考察時也肯定，「這不僅是為了比賽而建的大運村，這是為學生留下的大運遺產」。

場館還按照「非必要不設置」原則，且優先採用可再生、可循環利用、可拆卸材料。各場館並設立能源管控中心、資源回收利用系統，期待實現低碳場館目標。例如鳳凰山體育館建築外牆可切換成日常節能模式和賽演模式；新都香城體育中心則鋪設「海綿地面」，除能保持地面乾爽，場館地下建有雨水回收系統。

本屆世大運組委會按「源頭減碳、過程管控、末端中和」路徑，進行管控減排等方案，並將以龍泉山城市森林公園提供的林業碳匯及成都環境集團等貢獻「碳惠天府」機制，進行碳排抵消。