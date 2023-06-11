滬寧沿江高鐵「熱滑試驗」 預計9月具備開通運營條件

隨著既有太倉牽引變電所斷路器成功合閘，滬寧沿江高鐵接觸網送電任務順利完成，全線實現「電通」。據央視新聞報導，11日1時36分，首趟熱滑試驗列車緩緩駛出南京南站，這也代表滬寧沿江高鐵啟動接觸網熱滑試驗，年內有望通車。

據了解，滬寧沿江高速鐵路是由江蘇省主導投資建設的第一條鐵路專案，線路自南京樞紐南京南站引出，中點站在蘇州太倉站，經滬通鐵路一期向東接入上海樞紐，正線全長278.5公里，設計時速350公里。全線橋隧占比高達93.7％，鋪軌長達604.8公里。

滬寧沿江高鐵本次接觸網熱滑試驗是電氣化鐵路聯調聯試前的關鍵環節，滬寧沿江高鐵接觸網熱滑試驗計劃從6月11日起至13日3時30分結束。在此期間，接觸網帶電情況下，熱滑試驗列車以不超過80公里時速展開試驗，通過受電弓的滑行，確認相關設備設施達到聯調聯試條件。

而為確保熱滑試驗順利進行，建設管理單位南京鐵路樞紐工程建設指揮部會與中國鐵建電氣化局等單位成立熱滑試驗領導小組，提前制定熱滑試驗方案和突發應急預案，細化試驗流程、安全管理、技術支撐等措施。滬寧沿江高鐵熱滑完成試驗後，將進入聯調聯試階段，項目預計9月份具備開通運營條件。

接觸網送電是指將高鐵沿線地方電網的高電壓，通過鐵路牽引變電所轉化為27.5千伏單相工頻交流電後，再輸送到高鐵線路上方的接觸網上，為高鐵列車運行提供動能。接觸網送電是電氣化鐵路接觸網的一次「大考」，也是聯調聯試前的最後一個重要工序。

滬寧沿江高鐵是長江經濟帶綜合立體交通走廊規畫中的重要線路，與京滬高鐵、滬寧城際鐵路共同構成長三角地區向西輻射的高鐵大動脈。

未來開通運營後，沿線金壇、武進、江陰等區市將打破不通高速鐵路的歷史，對於進一步拉近蘇南地區縣市與上海、南京的時空距離，完善區域快速鐵路網，促進江蘇南沿江地區經濟社會發展具有重要意義。