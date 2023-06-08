倒數計時50天！江蘇將舉辦海峽兩岸青年文化月

第三屆海峽兩岸青年文化月，倒計時50天主題活動8日在南京博物院舉行。江蘇省台辦副主任封志成表示，海峽兩岸青年文化月是面向兩岸青年打造的綜合性平台，是兩岸青年的年度盛會、文化盛宴和青春舞台。希望廣大青年朋友尤其是台青朋友秉持「我們的主場、我們的活動」理念，不斷為活動增添青年力量、青春亮色。

蘇州市廣播電視總台旗下新媒體「看蘇州」報導，相較前兩屆，今年的文化月以「傳統文化的新表達」為主線，更加注重傳統與現代的融合。

蘇州市委常委、統戰部部長王颺向廣大的台灣青年發出邀約，誠摯邀請台青朋友們到大陸、到蘇州走一走、看一看，實地體驗濃濃的歷史風土人情，遊覽五彩繽紛的自然風光，感受江南文脈的「搏動」和文化的力量。

活動現場，兩位台灣青年代表陳宇宏與戴瑜霆，分享了此前參與海峽兩岸青年文化月活動的心得體會。他們認為，文化月的一系列交流活動，為兩岸青年搭建了共同感受中華文化的平台，有利於大家增進彼此瞭解、攜手同心同行。

活動現場，文化月承辦單位負責人與青年代表一同投遞出「給台灣青年的邀請函」，邀請他們相聚江蘇，共享文化盛宴，在文化月活動中結緣更多的兩岸青年朋友。

活動最後，來自蘇州昆山康橋學校的師生們，與現場的青年朋友們唱響同一首歌，共許兩岸朋友攜手同行的美好願景。

海峽兩岸青年文化月作為促進兩岸青年交流交往的重要平台之一，自2021年在蘇州首次舉辦以來，吸引了超過6,000名兩岸青年朋友積極參與，得到了社會各界廣泛關注。

第三屆海峽兩岸青年文化月將於7月28日在蘇州開幕。本屆文化月活動將通過文化沙龍、文學創作、文創大賽、文藝演出、文匯市集、文旅體驗、文體交流等豐富多彩的形式，以文化為紐帶，組織兩岸青年深入交流衣食住行娛等日常生活中的「新」傳統文化，在文化交流中架起溝通的橋樑。

活動將持續一個多月，除開幕式及主場活動在蘇州舉辦，多場豐富多彩的分場活動將在全省多地同步開展。