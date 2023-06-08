成都世大運進入倒數50天 火種由A319飛機運往北京

成都大運會（台灣稱世大運）開幕倒數50天，8日在成都天府國際機場舉行第31屆世界大學生夏季運動會火炬傳遞啟航儀式暨航空運輸官方合作夥伴發布會後，由四川航空A319大運號帶著火炬傳遞火種一飛沖天，飛往火炬傳遞首站城市——北京。

觀察者網指出，受疫情影響，2021成都世界大學運動會已二度延期，這一次終於將在7月28日至8月8日登場。而本次護送火炬進到北京的這架「大運號」，是由一架空中巴士A319飛機彩繪而成，該架飛機擁有132個座位，最早於2021年5月正式亮相，並執行飛行任務。

該架飛機機身彩繪根據成都世大運主視覺元素進行特製化，主色調從世大運的會徽延展而來，大紅、明黃、翠綠、湖藍分別對應該賽事的「綠色、智慧、活力、共享」的辦賽核心理念。彩繪圖案上還有成都世大運的吉祥物「蓉寶」。

於此之前，成都世大運執委會2日舉辦記者會，對外發布今年的會徽、吉祥物、火炬、獎牌的設計理念。

本屆世大運在成都舉行，而成都向來被稱為「貓熊之鄉」，因此以熊貓來作為吉祥物－蓉寶。而「蓉寶」，之所以取作「蓉」，是因為成都的簡稱即是蓉。大會介紹，「蓉寶」的外型更是以現在位於成都熊貓基地的大熊貓「芝麻」為型設計。

此外，「蓉寶」的臉部設計參考了成都在地特色「川劇臉譜」。他的耳朵、眼睛、尾巴皆呈現火焰狀，靈感取自四川聞名於世的「麻辣火鍋」，期待透過火焰元素傳遞成都的熱情。