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上海餐飲業者因涼皮上放黃瓜絲 遭重罰2.2萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海多家飯店因涼皮上放黃瓜絲被罰，網友大罵「荒唐」、「濫用法規」。（本報系資料照）
上海多家飯店因涼皮上放黃瓜絲被罰，網友大罵「荒唐」、「濫用法規」。（本報系資料照）

企查查APP顯示，上海近日有多家飯店因為在熟食上放黃瓜絲被罰。其中，上海米帆餐飲管理有限公司金橋分公司因未經許可從事食品生產經營或食品添加劑生產活動，被上海市浦東新區市場監督管理局罰款人民幣5,000元（約合新台幣2.2萬元）。大陸網友大罵，「荒唐」、「濫用法規」。

據《九派新聞》報導，具體違法事由為，當事人經營項目為「餐飲服務經營者：熱食類食品製售」，在未取得冷食類食品製售許可的情況下，於店內加工切配黃瓜絲作為涼皮配菜，在店內及美團外賣平台經營含有配菜黃瓜絲的涼皮。當事人違反了食品安全法相關規定，被罰款人民幣5,000元並沒收119元。

風險信息顯示，上海市浦東新區金楊新村街道桌福小吃店、上海哆美汁餐飲管理有限公司等餐飲企業，也因未取得冷食類食品製售許可而銷售含有黃瓜絲的涼皮被罰。

此前，據湖南株洲多家餐企反映，當地一對晏姓父子頻繁舉報要求餐企高額賠償，理由是餐企在無冷食類食品製售許可證的情況下銷售「拍黃瓜」、「涼拌黃瓜」等涼拌菜。

那麼，賣涼拌菜需要什麼執照？餐飲店裡若製售涼菜，除了需要辦工商營業執照、稅務登記證、衛生許可證、從業人員健康證外，最主要的是，「需要在食品經營許可證的經營範圍內增加冷食品生產銷售項目」。

企查查APP顯示，截至目前，全大陸已有超1,000家餐飲店因經營許可證沒有冷食類製售項目，但超範圍銷售「拍黃瓜」、「涼拌黃瓜」等涼拌菜被行政處罰，處罰金額在人民幣500元至5,000元不等。

事件引發大陸網友熱議：「這是濫用法律法規，將來是不是進奶茶店喝奶茶，珍珠和奶茶得分開，糖也得分開。夫妻肺片得查查是不是真夫妻的肺。拉麵店的辣椒是不是得分開。」；「那是不是香菜、小葱、大蒜都不能放了，都是生的吧？」；「以後得按照菜單審批，沒有批准的菜不能做。」

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