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陸高考今登場 1291萬考生創新高
中國大陸一年一度的高考（大學入學考試）今起登場，今年考生人數達一二九一萬人為史上之最。同時今年又是疫情解封、實施「乙類乙管」後的首次高考，鑒於近期疫情有再起之勢，大陸教育部會同衛健委等部門，指導地方政府推出各地的防疫政策。
在大陸，高考被形容為「千軍萬馬過獨木橋」，考試表現攸關學子未來，向來也是全大陸關注的年度大事。而今年是大陸放寬防疫後首個高考，應考學生有一二九一萬人，比去年多出九十八萬人，再創新高。
大陸多地近日紛紛進入「高考」時刻。例如今年以「淄博燒烤」爆紅而吸引大批旅客到訪的山東淄博張店區，當地燒烤協會便自發性倡議「停烤」三天，從六日至九日晚間暫停營業，盼為考生營造安靜的備考環境。
大陸多地教育局最近也發出倡議通知，呼籲建築工地、娛樂場所等易發出噪音的場合，暫停作業或營業，又呼籲民眾多搭乘大眾交通工具，減少自用車上路，以免考生赴試路上塞車。
而鑒於近期疫情再起，多地疾控部門日前也對考生發出健康提醒，例如山東省要求考生於考前三天起進行自主健康監測。至於新冠確診或有其他健康狀況的考生，多地也設有備用考場可使用。
今年大陸各地並無強制考生須配戴口罩應試，由考生自行決定。福建省教育考試院則規定，考生若佩戴口罩到考場，須在應試前將自備口罩放在考場外的「非考試物品暫放處」，不得帶入考場。入場後若確有需要，可向監考員提出申請，由考場方提供。
在確保考試公正方面，由於過去曾發生考生夾帶手機、甚至翻拍題目上傳網路問答案等事件，大陸教育部、公安部門表示將強力管制手機以防作弊。
廣東就採嚴格的兩次金屬探測儀、一次智慧安檢門的「二加一」入場安檢模式。
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