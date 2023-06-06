畢業季將至 大陸人社部推百日行動提供千萬就業機會

隨著6月畢業季到來，大陸就業市場即將面臨史上最多應屆畢業求職者的考驗。據大陸人社部統計，今年大陸高等學校畢業生將達1,158萬人，加上此前官方公布4月青年失業率衝破20%，就業市場的競爭將愈發激烈。對此，大陸官方推出強化青年就業政策，6日人社部宣布啟動「2023年百日千萬招聘專項行動」，將針對醫藥衛生、訊息技術、先進製造、節能環保等重點行業，利用100天時間集中為大學畢業生提供超過千萬個就業機會，助力大學畢業生及各類勞動者求職就業。

據新華社報導，今年百日千萬招聘專項行動有四大舉措，包含崗位管道多元拓展、招聘活動內容豐富、線上線下協同發力，以及多方主體參與聯動。

首先，今年創新推出「就業局長訪企入園拓崗活動」，官方主動收集相關職缺訊息，包含主動對接重點企業、政府投資項目、工業園區等，集中收集一批急需崗位訊息；並及時掌握基層機關事業單位、基層服務項目、基層管理和社會服務等崗位空缺情況，廣泛收集一批招聘崗位訊息；動員經營性人力資源服務機構、行業協會、社會組織廣泛參與，重點篩選一批適合高校畢業生學歷層次、技能水平的崗位訊息。

第二，將針對特定行業、區域、群體舉辦專場招聘活動，如面向醫藥衛生、訊息技術、先進製造、節能環保等重點行業，推出行業性專場招聘活動；聚焦大學集中、畢業生數量較多、流動就業需求較大的地區，推出區域性專場招聘活動；或針對大學畢業生等青年，兼顧其他各類群體求職需求，推出不同定位、不同特色的群體性專場招聘活動。

第三，行動期間，人社部將開展直播帶崗、入企探崗、視訊雙選會、雲招聘（網路招聘）等線上活動，並結合線下招聘服務，在中國公共招聘網、中國國家人才網開設線上招聘平台，輪次舉辦各類線上招聘活動，同時結合各地方政府在當地公共招聘服務網站開設省級平台，同步發布招聘信息。

最後，聯合多家行業協會與企業共同參與，包含中國紡織工業聯合會、中國有色金屬工業協會、中國汽車工業協會等行業協會，以及中智集團、國投人力、智聯招聘、58同城、前程無憂、BOSS直聘等人力資源服務企業將全程參與行動，也將推出面向不同行業、不同區域和不同群體的針對性就業服務，盼能助力大學畢業生求職就業需求。