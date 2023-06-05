48名中國遊客在曼谷高級KTV開毒品派對被捕 一間房每晚收費近10萬

泰國警方本月2日突擊檢查曼谷一家娛樂場所，逮捕了48名中國遊客，當中包括18名女性，30名男性。消息稱，涉事人員開設了多間卡拉OK房組織毒品派對，警方在現場查獲一批毒品及吸毒工具。

據泰國頭條新聞社報道，在涉事的KTV裏，48名中國遊客分別在4個卡拉OK廳裏開毒品派對，警方還在現場發現大量的可卡因、K仔、搖頭丸和吸毒用具。經警方檢測，多名遊客尿檢呈陽性。48人被指控涉嫌犯吸毒罪並被拘留。

據當地警方透露，警方發現該娛樂場所與2022年11月查獲的金陵酒吧案件性質相似。經調查發現，該娛樂場所是中國遊客吸食毒品的聚集地，主要開放中國人進入消費，不允許泰國人進入，從晚上10點開始營業至次日早晨，每間房間收費每6小時10萬泰銖（折合新台幣約9萬4千元），每個房間都有專屬的服務員和DJ，且須提前預訂。

中國駐泰國大使館：要求公正執法

中國駐泰國大使館3日稱，使館注意到近日泰國警方查辦的有關案件，已與警方聯繫了解情況，要求其公正執法，並將繼續關注案件進展，依法保障有關中國公民合法權益。

中國駐泰國大使館強調，毒品是人類公害。中國政府一貫堅定打擊毒品犯罪，支持泰方依法打擊懲治毒品犯罪。使館提醒在泰中國公民遵守中泰兩國法律，認清毒品的違法性和危害性，遠離毒品。

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文章授權轉載自《香港01》