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四川樂山山崩 已知19人罹難

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸四川省樂山市金口河區一處林場昨發生山崩意外，截至昨晚八時，已知十九人遇難。搜救工作已結束，山崩原因仍在調查。 （中新社）
大陸四川省樂山市金口河區一處林場昨發生山崩意外，截至昨晚八時，已知十九人遇難。搜救工作已結束，山崩原因仍在調查。 （中新社）

大陸四川省樂山金口河區昨天發布消息，昨上午六時許，樂山市金口河區永勝鄉鹿兒坪「國有林場」發生山坡地嚴重崩塌，當地迅速組織一八○餘人進行搜救。截至昨晚八時，已造成十九人遇難，其他工作人員已被疏散至安全地點。搜救工作已結束，山崩的原因正在調查。

據發布，事發地為樂山市金口河區永勝鄉鹿兒坪國有林場。發生山崩的下方是金口河區金開源礦業有限公司施工駐地，土石砸中並掩埋了礦井平台上的部分生產生活設施。

據央視、新京報報導，山崩發生後，當地政府隨即動員一八○餘名人力和十四部救援設備開展搜救。截至昨下午三時卅分止，現場已尋獲十四名罹難者遺體，並有五人失聯，另有七名傷者已被送金口河區人民醫院急救。昨晚八時消息，遇難人數已增加到十九人。

金口河區政府工作人員表示，這次會出現傷亡，是因為山坡地崩塌波及林場的一處工寮。而金口河區人民醫院工作人員表示，昨天確有從林場送醫的傷者，但傷者具體情況不便透露。

現場附近一名村民表示，當地這兩天雨水較多，山上有碎石滑落崩塌，被壓的是員工宿舍樓，這些員工來自大陸各地。事發後全村道路都被封閉。

崩塌 雨水

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