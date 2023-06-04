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陸端午節機票比五一小長假便宜兩成

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸端午節機票價格比五一小長假便宜兩成。圖為旅客在飛機上展示C919首個商業航班東航MU9191的「紀念登機牌」。（新華社）
大陸端午節機票價格比五一小長假便宜兩成。圖為旅客在飛機上展示C919首個商業航班東航MU9191的「紀念登機牌」。（新華社）

大陸端午節機票價格明顯比五一小長假期間便宜，去哪兒資料顯示，目前大陸國內端午節假期平均機票價格較五一假期期間便宜兩成。

大陸2023年端午節假期放假時間為6月22日至24日，雖然目前距離小長假還有半個多月，但部分熱門旅遊目的地的機票價格已開始上漲。

中新經緯4日從去哪兒平台查詢到，北京至成都的機票，6月10日至20日最低價格為人民幣318元至442元不等；21日，即端午節前一天的最低價格升至人民幣600元，比20日最低價格上漲35.75%；21日最高機票價格為人民幣2,933元。22日至24日機票價格在人民幣431元到2,720元之間。北京至西安的機票最低價格亦在6月21日達到當月峰值，是當月較低的13日價格的兩倍多。

業內人士稱，由於出遊規律，導致小長假前一天的機票價格通常較高。一位旅遊平臺工作人員稱，飛機出遊往往距離較遠、遊玩時間較長，旅客往往在小長假首日或前一日出遊，這兩日的機票價格也就相對較高；而假期第二日、第三日的旅客量相對較少。

攜程資料顯示，6月上半月的機票均價為人民幣805元，較疫情前的2019年增長12.6%；下半月由於臨近暑運且涵蓋端午假期，目前均價已經達到人民幣1,012元，較2019年增長29%。與此同時，即將到來的暑期訂單量也全面上漲：目前2023年暑期訂單量已經超過2019年同期。攜程相關負責人介紹稱，3月以來團隊遊的訂單量同比增長超過10倍；即將到來的暑假出遊旺季，訂單量年增20多倍。

不過，與五一假期相比，目前端午期間的票價明顯更便宜。去哪兒資料顯示，目前中國國內端午假期平均機票價格較五一假期期間下降了兩成。

林智傑表示，目前中國國內民航市場的恢復比較好。中國國內航班量已經恢復到了2019年的120%，旅客量也恢復超過100%。但是，國際市場的恢復還需漫長的過程，最近國際航班量剛剛達到2019年的40%。

招商證券在研報中指出，第1季以來大陸國內跨省遊加速恢復，多數風景區客流恢復已超2019年同期水平，風景區業績恢復顯著，休閒區逐漸恢復，自然景區加速回暖，暑期旺季景氣度有望持續回升。酒店旅遊的五一數據超出預期，端午、暑假旅遊蓄勢待發，第2季有望持續成長。

機票 票價 人民幣

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