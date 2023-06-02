數學考「5塊餅4兄弟怎麼分最公平」 小學生答錯卻感動眾人獲滿分

國小數學除法應用在生活中最直接的經驗就是平分，遇到無法整除時，就可看出學習成果。近日有網友在微博分享一道小學數學題目，「媽媽買回5塊餅分給4兄弟，怎麼分才合理？」一名小學生寫錯了答案，但卻讓上眾人淚崩，在心裡給了滿分。

近日有網友在微博分享一道小學數學除法題目，「媽媽買回5塊餅分給兄弟4人，怎樣分才是最公平合理的呢？請直接在圖上表示」，題目下方畫了5個象徵「餅」的圈圈，一名學童沒有在圈圈畫出均分線，直接寫下答案「可以給媽媽一塊」。

小學的答案感動許多人，紛紛留言「給滿分」、「答錯了試卷，但卻答對了人生」、「可以看出小朋友很懂事，很細心」、「情商好高啊，好乖的小孩，好暖心」、「暖的答案，一定是個好孩子」、「這應該是隱藏的正確答案」、「比所謂的標準答案還正確。問題是怎麼？為什麼不分給媽媽。剛好5個餅5個人」。

但也有人就事論事，認為「這是數學題啊，考察的是分數，平均分的內容，非要把它變成社會題嗎？」、「一個是數學題，鍛鍊思維，你卻搞成社會問題」，還有人懷疑「不分給他爸，是不是歧視男性」。