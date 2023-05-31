掛號看名醫！醫生講20分鐘家庭電話不看診 影片曝光院方這樣說

求醫問藥自然是希望得到專業治療，但江蘇有病人近日就因為「醫生很敷衍」而不滿。該名男病人為了爭取時間照顧患病女兒，便掛了內科專家號，沒想到醫生只顧著和家人說電話，一直叫他「等一等」。他表示，醫生講了20分鐘電話，看病時也十分敷衍，令他氣憤不已，遂偷偷拍下影片放到網上。影片引起各界關注，最終院方表示會批評涉事醫生及進行扣款，也會對其他醫生加強教育。

根據《極目新聞》報導，安徽人鄭先生在江蘇無錫打工，由於女兒在蘇州兒童醫院確診白血病，鄭先生便與妻子在醫院照顧女兒。5月26日，鄭先生出現咳嗽流鼻水病徵，於是到蘇州星塘醫院求診，但是發現「沒人理、沒人問」。由於趕時間照顧女兒，他便花了25元人民幣（約108元新台幣）改為預約內科專家。但是，該名女醫生從他未進診室就開始打電話。他進診室後，發現醫生沒有掛斷電話的打算，說了20分鐘私人電話，他開聲叫了2次，但醫生只叫他先「等一等」，「聽電話裏說的是家裏房子拆遷的事」。

鄭先生於是用手機拍下醫生講電話的畫面，從片段可見，1名醫生背對病人、正靠在窗邊打電話，還不時還發出笑聲。他透露，醫生曾表示是家中有事，「她說沒有20分鐘，就打了一會兒，家裏人有事打給她」。鄭先生又指，醫生看病時也十分敷衍，知道他咳嗽難受後就叫他去驗血。他驗完血後返回診室，發現醫生又在打電話。醫生看了他的驗血報告說沒有問題，叫他再去做其他檢查。

但鄭先生因為急着去送飯給生病的女兒，就沒有再做其他檢查，也沒有去拿醫生開的藥，只到藥店買了點止咳藥就離開。他事後表示「覺得挺氣憤的，號稱專家，結果看病時兩句話就打發了」，於是將事件在社交平台上公開。

事後，有當地媒體向院方查詢，工作人員回應稱，會對涉事醫生進行批評教育及扣款，也會對其他醫生加強教育。至於蘇州工業園衛生健康委員會就表示，留意到網上流傳的影片，已通知相關單位進行調查核實。

事件引起網友關注和熱議，不少人認為醫生應以病人為先，及保持專業形象，並批評涉事醫生缺乏職業操守，「太不像話了」、「人家花錢買的是你的專業建議和時間，你拿這個時間處理家人打來的電話」、「沒有醫德，沒有職業道德」、「別人等這麽久你兩句話就打發了，真的很氣人」。

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文章授權轉載自《香港01》