快訊

獨／明華園第三代突面癱半身麻痺！像木乃伊查不出病因

港府調整COVID-19應變級別 降至戒備

中央社／ 香港30日電

香港當局今天宣布調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的應變級別，由「緊急」降至「戒備」。

港府表示，在參考世界衞生組織（WHO）的最新意見、評估本地情況和風險及病毒變異情況後，即時起將「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」下的應變級別由「緊急」調低至「戒備」級別。

政府發言人說：「應變級別由『緊急』級別調低至『戒備』級別是本港全民3年來奮力抗疫的一大里程碑。香港在抗疫路上取得階段性的成果，全賴市民及社會各界一直以來支持和高度配合各項抗疫措施」。

港府也感謝北京中央和廣東省當局支持香港防疫，尤其是第5波疫情最嚴重時，應港府請求協調供應物資，並派出醫療隊及專家組來港協助。

在戒備級別之下，行政長官不再親自主持「抗疫督導委員會」的工作，同時撤銷「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團。

為應對COVID-19病毒傳播，港府於2020年1月4日頒布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」，並同時啓動「嚴重」應變級別，同年1月25日提升至「緊急」級別，此後歷時3年多。

今年2月左右，港府陸續取消各項防疫限制，香港與中國大陸也恢復通關，社會走向復常。

根據官方數字，COVID-19肆虐香港3年來，本地有287萬多人確診，另有1萬3000多人死亡。

香港 COVID-19 疫情

延伸閱讀

關係難回溫？中國拒絕中美防長會面 華爾街日報：屬戰略選擇

香港醫事人員申請在台定居遭駁回 監委申請調查

回應遭美制裁 港特首：依規則出席APEC會議

日股創高 瀚亞投資：逾半日企股價估值偏低

相關新聞

花13萬聯誼卻找嘸對象！她怒給負評 婚友社無奈：19男全打槍

現代人生活忙碌，不容易拓展交友圈，因此也有人會選擇透過婚友社來認識新對象。大陸就有一名周姓女子，花了人民幣3萬元（約新台幣13萬元）報名相親，沒想到去了現場才能得知對象的個人資訊，彷彿在「開盲盒」，最終還是靠自己才交到男友...

小粉紅圍攻！BLACKPINK被批辱華 悄悄改微博仍不用「Chinese」

韓國天團BLACKPINK近日在澳門演出風波不斷，事後在微博發文感謝到場歌迷使用Macanese稱呼澳門人，沒有使用中國...

魯男砍殺愛犬20分鐘 嗆妻：你不聽話，以後也這樣

山東一女子5月28日在微博求助，稱丈夫李某喝醉後，持刀砍死家中寵物狗柯基，砍殺過程中威脅不許救狗，否則一起砍，並持刀指著...

生態環境部：27省市前4月4892沙塵天 近5年同期最多

中國生態環境部生態環境監測司副司長蔣火華29日表示，今年1-4月，全國共計27個省市、267個城市合計出現4892天的沙...

勞動力老化 江蘇建築工解除年齡上限

中國人口出生率下滑之際，勞動人口的老齡化問題也日趨嚴重。江蘇住建廳通知，不再一刀切禁止超齡建築工人進入工地工作，並通過給...

試用期1年 山東公司還逼員工簽棄社保…網轟違法無效

山東女子日前被公司要求重簽勞務合同，且合同最後一頁還有一張自願放棄社保承諾書，承諾書顯示，公司一直要求給予員工繳納試用期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦