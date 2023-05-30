港府調整COVID-19應變級別 降至戒備

香港當局今天宣布調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的應變級別，由「緊急」降至「戒備」。

港府表示，在參考世界衞生組織（WHO）的最新意見、評估本地情況和風險及病毒變異情況後，即時起將「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」下的應變級別由「緊急」調低至「戒備」級別。

政府發言人說：「應變級別由『緊急』級別調低至『戒備』級別是本港全民3年來奮力抗疫的一大里程碑。香港在抗疫路上取得階段性的成果，全賴市民及社會各界一直以來支持和高度配合各項抗疫措施」。

港府也感謝北京中央和廣東省當局支持香港防疫，尤其是第5波疫情最嚴重時，應港府請求協調供應物資，並派出醫療隊及專家組來港協助。

在戒備級別之下，行政長官不再親自主持「抗疫督導委員會」的工作，同時撤銷「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團。

為應對COVID-19病毒傳播，港府於2020年1月4日頒布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」，並同時啓動「嚴重」應變級別，同年1月25日提升至「緊急」級別，此後歷時3年多。

今年2月左右，港府陸續取消各項防疫限制，香港與中國大陸也恢復通關，社會走向復常。

根據官方數字，COVID-19肆虐香港3年來，本地有287萬多人確診，另有1萬3000多人死亡。