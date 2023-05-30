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花13萬聯誼卻找嘸對象！她怒給負評 婚友社無奈：19男全打槍

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人生活忙碌，不容易拓展交友圈，因此也有人會選擇透過婚友社來認識新對象。情境示意圖。圖／Ingimage
現代人生活忙碌，不容易拓展交友圈，因此也有人會選擇透過婚友社來認識新對象。情境示意圖。圖／Ingimage

現代人生活忙碌，不容易拓展交友圈，因此也有人會選擇透過婚友社來認識新對象。大陸就有一名周姓女子，花了人民幣3萬元（約新台幣13萬元）報名相親，沒想到去了現場才能得知對象的個人資訊，彷彿在「開盲盒」，最終還是靠自己才交到男友，因此給了婚友社負評。對此，業者則無奈表示：「2年來已介紹了19名男子」。

根據《光明日報》報導，大陸一名周姓女子指控，自2021年5月起，自己花了人民幣3萬元（約新台幣13萬元）去相親，一開始婚友社還會主動介紹男方的職業、收入、家庭狀況，到後期卻像在「開盲盒」，現場見到對象後才能得知個人資訊，其中有些男子條件不符合她的要求，「根本像來湊數的」。

周姓女子表示，後期雖然陸續有再跟幾名男子相親，但全都「牽手失敗」，過程中業者竟然還打來詢問能否給紅包。最終周女靠自己交到男友後，便上網給了婚友社負評，沒想到業者卻回覆要她出來當面解決，疑似恐嚇的用詞讓她十分不滿。

對此，婚友社坦言，2年來為周女介紹了19名男子全被打槍，已經比法律規定的還多，客人有問題都可以溝通，「但她寫了負評後就到處投訴、不接電話」，業者無奈表示，對於這種態度也只能回覆當面解決。

相親 婚姻 人民幣 紅包 恐嚇

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