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銀行存款50萬4個月後竟只剩5毛 女子一查悉真相崩潰：氣炸…

香港01／ 布萊恩／報導
內地河南鄭州鞏義一名王姓母親，近日發現銀行帳戶內近45萬人民幣存款，竟然只剩下「5毛」。（影片截圖）
內地河南鄭州鞏義一名王姓母親，近日發現銀行帳戶內近45萬人民幣存款，竟然只剩下「5毛」。（影片截圖）

要時刻注意銀行帳戶存款動向，以免被「清光」。大陸河南鄭州鞏義一名王姓母親，近日發現銀行帳戶內近45萬人民幣（約197萬元台幣）存款，竟然只剩下「5毛」，一查驚訝發現，竟是13歲女兒玩手機遊戲花了大量金錢，而女兒回應時揭露了更多心酸原因。

綜合大陸媒體報導，該名王姓母親的13歲女兒讀初一住校，一星期才回家一次。至近日，王母接到學校老師電話，指其女兒經常玩手機及手機遊戲，消費巨大，希望家長多關注女兒情況。

王母一聽心裏發毛，一查才發現銀行帳戶內近45萬人民幣存款，竟然只剩下「5毛」，哭訴「當時光想頭朝地上，炸了」。詢問下女兒承認，由於手機連著母親銀行帳戶，於是她花了12萬人民幣（約53萬元台幣）購買遊戲帳號，21萬人民幣（約92萬元台幣）用來儲值遊戲點數，部份是幫同學儲值，餘下約10萬元（約44萬元台幣），則是轉帳予同學使用，「支付密碼是之前出去玩的時候，就因為要買東西，我就問媽媽支付密碼是多少，那個時候就知道了」。

至於為何轉帳給同學使用，女兒表示，她一開始借錢給同學，後來同學歸還後，班上傳出她「身上有錢」消息，於是有同學整天圍著她煩她，要她轉錢才罷休，而她也不敢告訴老師。

最終女兒在短短4個月內，把母親近45萬人民幣存款花到只剩「5毛」。據報王母聯繫了遊戲客服要求退還儲值錢款，但遊戲客服回應稱其女兒說她25歲才給她儲值，經協商後只答應退還7.5萬人民幣（約33萬元台幣）；至於給同學轉帳，母親找了各學生家長，答應核查後只要是她女兒轉帳的，都會退還。

延伸閱讀：

25歲女陷高薪求職陷阱　禁錮強姦仲咁做更地獄　恐怖37天生不如死

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文章授權轉載自《香港01》

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