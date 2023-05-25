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罰小學生蹲馬步還用棍子揍人 女教師被炒魷魚家長卻一面倒力挺

香港01／ 李納德
大陸有家長爆料，指廣東一所小學的學生被集體體罰，罰蹲馬步約1小時，蹲得不好還要被棍打，涉事女教師事後坦承錯誤並道歉。（微博影片截圖）
大陸有家長爆料，指廣東一所小學的學生被集體體罰，罰蹲馬步約1小時，蹲得不好還要被棍打，涉事女教師事後坦承錯誤並道歉。（微博影片截圖）

體罰學生被開除，竟然有大批家長挽留？中國大陸廣東有小學的家長日前爆料，指孩子在學校被老師罰蹲馬步約1小時，蹲得不好還要被棍打，校方調查後確認當天有10多名學生在課堂上做出不雅手勢，女校師曾作體罰，現已被開除。但事件峰迴路轉，陸媒指涉事班級共有47名家長，竟有44人提出挽留老師，而學校同事也認為女教師的表現獲大家認可，「絕大多數家長還是認可這個老師教學的」，女教師本人也現身受訪，而當地教育及公安部門已介入調查。

陸媒報導，廣東日前爆出小學老師體罰學生事件，有女教師因為班上10多名學生上課時做不雅手勢，罰他們蹲馬步約1小時，蹲得不好就再用棍子抽打。有學生家長向陸媒爆料，指孩子被老師體罰蹲了至少45分鐘，差不多1小時，「蹲不好就要打」，結果身上留下瘀傷。

事件瘋傳後，涉事的東莞市寮步明珠小學校長稱已調查事件，發現有個別學生在老師上課面對黑板時，做出一些不雅動作，老師馬上批評，認為是班風問題，用棍子打一些學生幾下，該女教師隨即被開除。校方事後已安排被體罰的學生見心理醫生輔導，該批學生已回校如常上課。當地教育和公安部門已介入調查。

然而，遭集體體罰的班級共有47名家長，竟有44人都贊成挽留女教師，希望涉事老師重返崗位。體罰事件在家長群組引起討論，有家長向大陸電視台透露，女兒也被老師體罰，但她未怪責對方，更認為老師只是一時衝動，平日孩子在學校發生的大小事，對方都會第一時間聯絡，因此「非常願意」給老師機會。另有家長指，家人一樣對小孩很嚴格，也和老師說過將孩子送到她手裡，就會相信她。

涉事女教師已在校內工作2年，入職就擔任班主任，帶同班學生升2年級。她接受內地電視台訪問時，稱為事件深感後悔，選擇公開向家長及學生道歉，「我確實沒有把握好這個（尺）度，然後做了自己不該做的事情，沒有考慮太多」。當事的處方式的確有問題，「我還是要跟大家說一聲對不起」。

校方指，女教師的教學表現獲同事及校方認可，認同她工作上既認真又負責，該校政教主任（德育主任）也幫她說話，說女教師的班級管理做得很好，「絕大多數家長還是認可這個老師教學的」，大家都有望她留下來。而事件廣傳後，當地教育及公安部門已介入調查，暫未公布涉事女教師的最終下場。

雖然體罰方式過時，但微博竟有大批網友支持女教師，「有這麼多家長挽留還是說明老師平時工作是不錯的」，又指小學生「二年級就會做不雅手勢了，管的好」。不少人又感慨老師的工作很容易被無限放大，「以後的老師就都混日子就好了，上課說話的，玩手機的，睡覺的，都別管」、「老師就不應該對學生有責任心，要不然害的是自己」。

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文章授權轉載自《香港01》

小學生 廣東 體罰

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