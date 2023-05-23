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持續兩年！深夜頻傳「神秘敲牆聲」住戶崩潰賣房 警揭真相全傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人買房最怕遇到惡鄰居，長期衝突下甚至可能影響到生活品質。情境示意圖／ingimage
許多人買房最怕遇到惡鄰居，長期衝突下甚至可能影響到生活品質。情境示意圖／ingimage

許多人買房最怕遇到惡鄰居，長期衝突下甚至可能影響到生活品質。大陸北京市就有一個社區，總在深夜傳出敲牆聲，導致某些居民要依靠助眠藥物才能入睡，甚至有人因此受不了而賣房搬家。事後經過警方調查，才發現噪音來自一名劉姓住戶，因與鄰居有過節，為了報復才選擇敲牆，這一敲便持續了兩年。

根據《澎湃新聞》報導，一處位於北京市朝陽區的社區，兩年來持續在半夜傳出擾人噪音，「咚咚咚」的聲音像是有人在敲擊牆壁，整棟大樓都聽得一清二楚且沒有規律，當地居民無奈表示：「你越要休息的時候他越敲」。

該棟大樓共有31層，每層10戶，300多戶居民當中包含老人與剛出生的嬰兒，其中一名70多歲的老者便表示，本身心臟不好，連夜被噪音打擾，「震到心臟特別難受」。當地居民找不到聲音來源，只能戴耳塞、依靠助眠藥物入睡，還有人乾脆選擇賣房搬家。

這兩年間居民不斷向警方投訴，最終警方透過多次蹲點，鎖定一名劉姓住戶，對方起初堅決否認噪音是自己所為，但警方探門一看，驚見屋內牆壁多處剝落，天花板甚至「被捅破了」，疑為長期敲打所致，該住戶才承認自己是挾怨報復。

劉姓住戶表示，因住屋隔音不好，曾被鄰居的生活噪音干擾，還因此起了不少口角，為了報復才每晚都拿掃把敲打牆壁、屋頂。真相曝光後，讓警方與當地住戶十分傻眼。

噪音 北京 買房

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