北京地鐵大興機場線 刷掌進站

北京地鐵大興機場線開通新的「刷掌」乘車服務，乘客可刷手掌進站乘車。大興機場線也成為世界首條使用生物識別掌紋支付技術應用的示範線。

央視新聞報導，21日起，北京地鐵大興機場線草橋站、大興新城站、大興機場站全線開通「刷掌」乘車服務。乘客不用拿卡，不用掏手機，依靠大陸自主研發的掌紋生物識別技術，就能進站乘坐大興機場線。

北京地鐵大興機場線草橋站、大興新城站、大興機場站，21日起全線開通「刷掌」乘車服務。圖／截自央視新聞 乘客只需在大興機場線各站自動售票處的刷掌註冊機錄入掌紋，並在微信小程序「北京地鐵刷掌乘車」完成授權後，即可開通刷掌乘車功能。

使用時，乘客需找到帶有圓環標誌的刷掌閘機，將掌心面對圓環內的識別區，完成識別後圓環變為綠色，閘機將自動打開。出站的時候，同樣再刷一次掌紋，乘車費用就從微信支付自動扣除。

據了解，刷掌乘車服務採用「掌紋＋掌靜脈」識別技術，具備無介質、不接觸、高便捷、高安全等特點。與人臉過閘方式相比，刷掌乘車服務需乘客在掌紋閘機前主動伸手刷掌，系統方能獲取信息並通過後台比對識別後予以確認。報導稱，刷掌模式採用「數據脫敏」和數據加密技術，可有效地保證用戶的安全使用。

報導指，此次刷掌乘車服務在大興機場線的應用，是掌紋生物識別技術首次在軌道交通場景的應用。未來，刷掌服務也將逐步應用於辦公、零售、餐飲等領域。

據悉，此次「刷掌」乘車服務在大興機場線的應用，是掌紋生物識別技術首次在軌道交通場景的應用。未來，刷掌服務也將逐步應用於辦公、零售、餐飲等更多領域。