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海南首條一程多站洲際航線 正式復航
海南航空太原-海口-雪梨HU447航班，19日晚從太原起飛，該航線是疫情平穩轉段後海南省恢復開通的首條洲際航線和「一程多站」航線。
中新社報導，海南航空太原-海口-雪梨航線採用空客A330寬體客機執飛，每周執行2個往返航班。至此，旅客可以選擇海航航空集團有限公司旗下航司的航班，從大陸國內110個城市經海口中轉至雪梨。
海南航空市場營銷委副主任陳明瓊表示，目前海南航空在海南區域已恢復開通海口-曼谷、海口-新加坡、海口-香港、海口-澳門以及太原-海口-雪梨航線，還將於6月29日恢復海口-墨爾本航線。截至目前，海南航空已開通近30條國際及地區航線，正在加快恢復及新開周邊區域航線，主要面向東南亞地區和日本、俄羅斯、澳大利亞、紐西蘭等市場。
海南省交通運輸廳副廳長李冠濤稱，海南境外航線正加速恢復，今年以來，海南已恢復開通境外客運航線13條，境外貨運航線4條。海南將抓緊制定打造面向印度洋和太平洋的航空區域門戶樞紐三年行動方案，著力促進航空與會展、旅遊、免稅購物、休閒等深度融合。
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