快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南首條一程多站洲際航線 正式復航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
海南航空開通太原-海口-雪梨HU447航班，圖為20日凌晨從海口美蘭國際機場準備前往澳大利亞雪梨的報到辦票乘客。（中新社）
海南航空開通太原-海口-雪梨HU447航班，圖為20日凌晨從海口美蘭國際機場準備前往澳大利亞雪梨的報到辦票乘客。（中新社）

海南航空太原-海口-雪梨HU447航班，19日晚從太原起飛，該航線是疫情平穩轉段後海南省恢復開通的首條洲際航線和「一程多站」航線。

中新社報導，海南航空太原-海口-雪梨航線採用空客A330寬體客機執飛，每周執行2個往返航班。至此，旅客可以選擇海航航空集團有限公司旗下航司的航班，從大陸國內110個城市經海口中轉至雪梨。

海南航空市場營銷委副主任陳明瓊表示，目前海南航空在海南區域已恢復開通海口-曼谷、海口-新加坡、海口-香港、海口-澳門以及太原-海口-雪梨航線，還將於6月29日恢復海口-墨爾本航線。截至目前，海南航空已開通近30條國際及地區航線，正在加快恢復及新開周邊區域航線，主要面向東南亞地區和日本、俄羅斯、澳大利亞、紐西蘭等市場。

海南省交通運輸廳副廳長李冠濤稱，海南境外航線正加速恢復，今年以來，海南已恢復開通境外客運航線13條，境外貨運航線4條。海南將抓緊制定打造面向印度洋和太平洋的航空區域門戶樞紐三年行動方案，著力促進航空與會展、旅遊、免稅購物、休閒等深度融合。

航線 雪梨 航班

延伸閱讀

22日起每周6班 福州飛松山 復航

五一假期湧人潮 海南免稅購物人財雙增

新規滿月 海南購物「即購即提」達3.48億人民幣

海南購物免稅新規滿月 「即購即提」創3.48億購物額

相關新聞

男當街強擄女童影片瘋傳！男孩衝出絕招搶人 網友嚇呆：恐佈

光天化日竟然當街強擄女童？大陸小紅書近日廣傳1段影片，見到街上1名男子企圖強行帶走1名女童，女童掙扎不果被拉走，幸危機時刻有小男孩衝出來奮力鎚打男子，終成功救走女童。

兩岸自行車賽 台灣選手奪冠

闊別三年的兩岸職工自行車賽，21日在福建省平潭綜合實驗區再次鳴槍開賽，吸引兩岸近700名選手競逐。此次賽事分男子公路青年...

海南首條一程多站洲際航線 正式復航

海南航空太原-海口-雪梨HU447航班，19日晚從太原起飛，該航線是疫情平穩轉段後海南省恢復開通的首條洲際航線和「一程多...

北京地鐵大興機場線 刷掌進站

北京地鐵大興機場線開通新的「刷掌」乘車服務，乘客可刷手掌進站乘車。大興機場線也成為世界首條使用生物識別掌紋支付技術應用的...

憑洗腦兒歌走紅！「挖呀挖」老師素顏曝光 網酸判若兩人

憑藉一首洗腦兒歌「挖呀挖」走紅的黃老師開始轉型，日前與湖北隨州曾都區文旅局長解偉同框，推廣隨州美好鄉村生活節；然而視頻發...

女老闆被毆 用高跟鞋將男客人打成8級傷殘被判3年

在廣西南寧經營店舖的盧姓女子與肖姓男顧客發生爭執，並遭對方以高壓鍋蓋砸店。兩人被警方帶回調查途中又爭吵，盧女憤而脫下高跟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦