港人有特異功能可一眼分辨誰是大陸人？大陸女網友自揭3大原因：最顯著的差別在穿著
大陸旅客在香港開關後紛紛前來旅遊，在尖沙咀、旺角、銅鑼灣、堅尼地城、甚至各區也可以看到他們的足跡，那作為香港人的大家，又能不能一眼分辨出香港人和大陸人？最近一位居港大陸網友貼出影片，表示港人其實擁有一眼看出大陸人的「特異功能」，更是基於3大原因即可判斷！
第1點）語言
一位長期居港的大陸女網友在小紅書貼出影片，表示香港人其實可以一眼分辨出哪些是本地人，哪些是來港旅遊的大陸人。她指出第一點是基於語言，即使是來自廣東，或是懂得說粵語的朋友，其實也與香港本地的粵語不太一樣，當地人一聽就聽的出。有網友補充是因為大陸的廣東話發音比較抑揚頓挫、發音偏重；而港人的廣東話懶音較多、聲調較高，聽起來自帶溫柔調性。
第2點）行裝
樓主提到香港這個地方稱作「購物天堂」並非浪得虛名，因此不少內地遊客在香港的行程不外乎買買買，導致手上、肩膀上有各種手袋和拖著大大小小的行李箱，這樣從本地人眼中看起來，就是個「標標準準」的大陸遊客了。
第3點）穿著
影片提到的第3點是，大陸人的穿著與香港人不太一樣，她稱港人的穿著比較隨意；而大陸遊客相對注重打扮，畢竟港人可能是在上班過生活，大陸遊客在觀光購物，導致衣著風格大相逕庭。樓主更直言即使不是本地人，也能夠看得出其中的分別。網友補充香港人的打扮不隆重，但通常穿著較為舒服大方、簡約樸素，重點是「好整理」。有香港網友更留言表示「最近好幾次見到有內地人穿旗袍來旅遊我都傻眼了，然後在迪士尼不同時間都見到有小姐姐穿小香風緊身短裙」，感到兩地衣著確實有明顯的分別。
香港網友加推第4點）化妝方式
除了以上3點之外，港人額外加推第4點指兩地女生化妝方式有著明顯分別，香港的女生通常化日式淡妝為主；而大陸女生化妝較精緻，除了粉底較厚之餘、眼影和輪廓陰影都比較重，非常著重化妝打扮，也通常偏向同一種化妝風格，氣質有著明顯的分別。
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文章授權轉載自《香港01》
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