520逢假日 陸民政機關「為愛加班」開放新人登記結婚

因為「520」諧音「我愛你」，每年的5月20日大陸總會有不少新人選擇在這天登記結婚。然而，今年「520」恰逢周六，非上班日，大陸為滿足新人們結婚登記的願望，各地許多婚姻登記機關將「為愛加班」。

四川省綿陽市民政部門表示，結婚登記是人生大事，選擇有特殊意義的日子登記是新人們對婚姻美滿的期待，每年的5月20日成為新人們結婚登記的高峰日之一。陝西省西安市民政婚姻登記處便透露，今日結婚登記預約已超3000對。

據北京青年報，大陸在今年5月20日當天，仍有不少民政部門特別加班，以滿足新人的登記需求。如江蘇省泰州全市各婚姻登記機關今將正常辦理婚姻登記業務，市民可透過江蘇省民政廳、泰州市民政局官網或「泰州民政」微信公眾號等方式進行婚姻登記網路預約，也可通過撥打電話和現場輪候的方式申請辦理。

河北省廊坊市、衡水市民政部門均表示，為滿足群眾「520」結婚登記需求，提升婚姻登記便民利民服務水準，各婚姻登記處5月20日當天正常受理結婚登記業務。雲南省民政廳則透露，已確定雲南有112個縣、市、區婚姻登記機關於5月20日當天正常辦理結婚登記。其中，有105個婚姻登記機關均開通了線上預約服務，民眾群眾可透過手機預約結婚登記業務。

同時，大陸為了保證5月20日婚姻登記正常開展，各縣、市、區婚姻登記機關已提前制定工作措施，包含增派工作人員，增設登記窗口，增加引導員，並細分工作人員職責分工，確保當日結婚登記工作能順利進行。