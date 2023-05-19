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為省錢拒叫代駕！阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸廣東日前發生一起嚴重車禍。 示意圖／ingimage
中國大陸廣東日前發生一起嚴重車禍。 示意圖／ingimage

開車上路千萬不能逞強！中國大陸廣東日前發生一起嚴重車禍，一家五口結束聚餐後返家，原本想找代駕幫忙，但已經十年沒碰過方向盤的阿嬤卻堅持要開車，結果最後失控掉進河裡，一家五口全部罹難。

根據陸媒報導，這起事件於本月5日發生在中國大陸廣東中山，一家五口剛結束和朋友的聚餐，其中包括爸爸、媽媽、阿嬤、5歲孫女，以及9個月大的孫子。由於爸爸和媽媽都在聚餐時喝了酒，離開時阿嬤負責開車，但是阿嬤已經長達十年沒有碰過方向盤，回家途中行經一座小橋時，車子忽然失去控制，加速掉進了河裡。

當地有關部門獲報後趕往現場，盡速把落水的車子打撈上岸，但車內三名成年人都已經明顯死亡。另外兩名孩子並不在車內，推測可能是從車窗被沖走，搜救幾小時後才找到屍體，一家五口全部罹難。

有知情人士爆料指出，一開始孩子的媽媽是叫了代駕，但是孩子的阿嬤堅決不同意，可能是不想花錢，所以逞強自己開車，並要求孩子的媽媽把代駕退掉。由於阿嬤已經十年沒有開車，過橋的時候把油門當成煞車，所以才會造成悲劇發生。不過，後續消息都尚未證實，目前相關部門已經針對這起車禍展開調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廣東 車禍

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