台青領軍 北京藝展探索元宇宙

台籍駐京藝術策展人畢依帆，留京多年深耕AI時代藝術創作，將在今年暑期舉辦元宇宙語境的藝術展，最近召集Z時代創作好手、文創能人來北京一起參與新時代的深度藝術開發，並一起為無邊無界的元宇宙注入無限的人類創造力。

原為暢銷言情小說作家的台籍青年畢依帆，自紐約回台後，即參與前沿文化與當代藝術的開發工作，先後舉辦一些文創活動，也參與紀錄片發行。2017年首度在京策展田園派「冬日花園」藝術展，並陸續舉辦了「酷趣屋」及「秋天童話」等以兩岸文化交流為主的藝術展，後來因為疫情而中斷本業。

本次再度啟航，希望能徵集兩岸藝術文創青年一起創作發想，是來自畢依帆在中央美院城巿設計學院帶領學生為未來創作的經驗。活動內容，就是一起發掘古都在現代化發展中的變化，發現不同特色，探索創作元素。

畢依帆表示，參加名額會留給兩岸青年學生，只要是在藝術或文創領域研讀的大三以上及研究院所學生，或剛入業界工作的藝術設計師，有作品集且具有能力在短時間內獨立創作，完成作品，都歡迎報名參加甄選。入選之後，能獲得機票補助，來到北京一起研習，還有證書可領。

她說，除了當代藝術、設計或影視內容等，也特別歡迎善用新AI工具的能手。共聚一堂，分享時代的紅利，共同探索當代豐富的元宇宙，不同文化背景將有機會融合，創造新的未來，建構有特色的自我。有興趣者可至nanabee.ingo.com「畢依帆世界雜誌」提出申請。