齊文化博物館 重現古都風采

位於山東省淄博市的齊文化博物館，依託原齊國故城遺址建設，是座集文物收藏、展陳、保護、研究、教育、休閒功能於一體的綜合性博物館。主要展示齊地特色文物，並進行齊地非物質文化遺產、風土人情研究保護。

齊國自姜子牙封國安邦以來，經歷長達八百年歷史發展，誕生姜太公、齊桓公、管仲、晏嬰、司馬穰苴、齊威王，以及孫臏、鄒忌、田單等眾多影響歷史發展的人物，充實昇華齊國歷史和文化，使古臨淄成為「巨於長安」的東方名都。

走進齊文化博物館中，青銅浮雕壁畫「海岱齊風」映入眼簾，訴說在海岱之間、淄河流域，燦若星辰的齊國名人，以及輝煌齊文化。

博物館建築面積3.5萬平方公尺，擁有文物3萬餘件，展出文物4100餘件。鎮館之寶「犧尊」，是春秋時期齊國獨有特產，獨特鑄造方式與鑲嵌工藝，反映出齊國手工藝技術高超水準，亦展現齊國經濟繁榮昌盛。

「夫生而為上公，沒而為神人，非公其誰當之！」在博物館不遠處的姜太公祠，始建於東漢年間，1993年以姜太公衣冠塚為依託而建，總占地面積30,000平方公尺，完全按照中華傳統的中軸對稱、殿堂廟宇建築布局的莊重肅穆之古建築群，是山東重要道教活動場所，獨具齊文化特色的旅遊勝地。主要景點除衣冠塚外，還有姜太公祠、丘穆公祠、封神遊樂宮。

黃河，從世界屋脊出發，流經9個省區，奔騰入海，哺育中華民族燦爛文明。黃河口生態旅遊區，遊大美濕地、觀野生鳥類、覽河海交匯，享受大自然帶來的神奇美景。

乘船順流而下，來到黃河入海口，可見到黃色泥沙和藍色海水相互激撞，形成宏偉壯麗畫面。當遊客接近分界線時，仿佛能感受到泥沙和海水交錯時的激烈力道，化為令人驚歎的黃藍色交匯處。