首屆兩岸非遺文創決賽 走秀亮成果

5月12日，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽頒獎典禮於廣東工美藝博中心舉行。在經過為期一周的學習交流中，兩岸新一代青年設計師深入廣東產業鏈將文創設計實際落地；最終考驗舞台來到廣州，以走秀形式展現青年非遺文創作品，由專業評審團揭曉並頒發本屆金獎得主。

本次大賽主題以嶺南文化、非遺、古跡為文創設計元素，在歷經數月的文創賽事後，海選徵件海峽兩岸共519件的非遺文創設計作品，最終邀請10位優秀設計師共同在廣東各地市參與決賽周的挑戰與考驗。

在決賽前夕，青年設計師們走訪廣州市、東莞市，實地了解產業鏈。首次來到廣東的台灣青年設計師蔡映倫感受到廣東市場很大，消費族群多元，透過這周的工作坊能更深入地了解市場需求。來自廣州美術學院的青年設計師麥揚表示，「這次活動讓我能跳脫學校的思維，更加傾向於消費者市場，也可以看到廣東在地的工廠真的很棒。」

本次賽事圍繞著嶺南文化，當日，「非遺文創走秀」是此次典禮的亮點，兩岸入圍決賽的青年設計師們的文創設計結合廣東產業鏈完善作品。當日，選手們帶著文創成果攜手進行非遺展示與走秀，展現各自的特色和風采。

在決賽作品中，獲得銅賞的台灣選手陳姿嫻所設計《默守媽祖胸針》，以兩岸媽祖文化為主題製作珠寶首飾。媽祖為共同的民俗信仰，因此她將作品取為「默守」，即守護的概念，祝福兩地的朋友都能平安、幸福與安康。

銅獎得主陳姿嫻表示，在賽制上需要把設計轉化成實體產品，主辦方找到了國際大牌的珠寶加工廠商馬克西姆協助製作，在過程中讓她了解到企業不單止是在製造接單，而是對原創設計有一定的支持與培育，因此未來也希望能與廣東的供應鏈合作、發展國際市場。

廣東選手鐘嘉瑤作品《風調雨順》獲得本次金獎，作品以媽祖文化為發想，展現媽祖的大愛無私精神和自強自立，並以媽祖的形象製作IP系列，將傳統工藝結合青年創新思維設計出梳子、雨衣、許願卡等一系列貼合年輕人的作品。

在獎項公布與頒獎結束後，領導與嘉賓、非遺專家學者以及兩岸青年設計師共同合影留念，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽以此落下了帷幕。本次文創賽事不僅讓青年設計師獲得的激勵與鼓舞，也推動兩岸非遺文化的傳承和交流。未來，期待青年設計師走向國際市場，開始發光發熱。