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型號全球僅存8塊！末代皇帝溥儀手錶將在港拍賣 估值9246萬元

香港01／ 撰文／孫聖然
溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。圖／富藝斯提供
溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。圖／富藝斯提供

末代皇帝愛新覺羅·溥儀的一塊手錶，將於本月23日在香港拍賣，估值300萬美元（約新台幣9246萬元）。另外，溥儀的筆記簿和他收藏的《論語》亦將一同拍賣，預計可賣得2.5萬美元（約新台幣77萬元）或以上。

據CNN報道，將被拍賣的手錶型號為百達翡麗（Patek Philippe）Reference96 Quantieme Lune，目前全球僅存8塊，非常罕見。手錶為鉑金製成，外表精美，還擁有「月相」功能，能夠顯示任何時間點月球的模樣。

這塊手錶的坎坷歷史亦為自身增加了不少身價。據負責此次拍賣的菲利普斯拍賣行稱，手錶距今已有86年歷史。該錶最初通過巴黎一間奢侈品商店售出，輾轉來到溥儀手中，二戰後溥儀遭蘇聯俘虜了5年，被釋放時溥儀將手錶送給他當時的俄語翻譯佩爾米亞科夫。

直至2005年佩爾米亞科夫去世後將手錶傳給後代。2019年，佩爾米亞科夫的後代委託菲利普斯拍賣行拍賣。菲利普斯拍賣行花三年時間研究這塊手錶的歷史。據拍賣行主管發聲明稱，拍賣行是集結了全球手錶專家、歷史學家、記者和科學家對手錶展開全力研究。

研究發現，溥儀的姪仔毓岩曾回憶，溥儀非常喜歡這塊手錶，在偽滿洲國時每天都戴着。目前，這塊手錶已經在紐約、新加坡、倫敦等地展出，並即將送去日內瓦展出，最後返回香港，於5月23日在菲利普斯亞洲新總部（位於西九文化區內）拍賣。

將與這塊手錶一起被拍賣的，還包括溥儀妹夫郭布羅潤麒的15幅水彩畫，和溥儀送給佩爾米亞科夫的一把紙扇，上面有溥儀的親筆題詩。另外，溥儀的筆記簿和他收藏的《論語》亦將一同拍賣。

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文章授權轉載自《香港01》

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