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「天舟六號」順利發射 與太空站成功對接

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
天舟六號與長征七號遙七運載火箭組合體已於10日晚順利升空。（央視新聞）
天舟六號與長征七號遙七運載火箭組合體已於10日晚順利升空。（央視新聞）

中國載人航天工程辦公室宣布，天舟六號貨運飛船發射入軌後順利完成狀態設置，於今早5時16分，成功對接於太空站天和核心艙後向端口。天舟六號除了向太空實驗室運送物資以及補給燃料外，本身也具備太空實驗的能力。

天舟六號此次任務從發射至對接，歷時總共7小時54分鐘，是今年計畫發射到天宮太空站的3個中的首次飛行任務，另外兩個是神舟十六號和神舟十七號，預計分別將於本月和10月份執行任務。

央視日前報導，天舟六號貨運飛船長度為10.6公尺、總重約13.5噸。飛船整體結構分成兩部分，上方為貨物艙，下方為推進艙，其載貨量可達7.4噸，是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一。天舟六號與先前系列貨運飛船不同，有效裝載容積擴大了20%，載貨能力由原來的6.9噸升級到7.4噸。

值得注意的是，天舟六號此次攜帶了3位太空人共280天的生活物資，裝載貨物近260件，上行補加推進劑700公斤，運輸物資總重約5.8噸。而貨物中則包括近160公斤重的空間站電推進氙氣瓶組件，是目前貨運飛船為太空站運送的單件最重貨物。

另航天科技集團一院長征七號運載火箭結構系統指揮姜周表示，這一發發動機系統提出了一種結構可靠性增強的方案，是首次在長七火箭上運用。這發發射流程，將由27天減少到25天。

天舟六號貨運飛船與火箭成功分離順利進入預定軌道。（中新社）
天舟六號貨運飛船與火箭成功分離順利進入預定軌道。（中新社）
天舟六號功對接於太空站核心艙後向端口。（中新社）
天舟六號功對接於太空站核心艙後向端口。（中新社）
神舟十五號太空人乘組將進入天舟六號貨運飛船。（中新社）
神舟十五號太空人乘組將進入天舟六號貨運飛船。（中新社）

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