麻六記又出事？　汪小菲88萬股權被凍結

由藝人大S前夫汪小菲和他母親張蘭，一起經營的「麻六記」恐陷入官司，但原因尚不明朗，是否與前直播團隊的欠款糾紛有關受到關注。據大陸國家企業信用信息（資訊）公示系統，北京小汪麻六記文化科技發展有限公司近日新增一則司法協助訊息，股東汪小菲持有的人民幣20萬元（約合新台幣88.6萬元）股權被法院凍結，執行時間三年。

據時代周報，該公示訊息是近日才在平台上更新，內容顯示，近日，北京小汪麻六記文化科技發展有限公司新增股權凍結訊息，被執行人為汪小菲，凍結股權數額為人民幣20萬元，凍結期限自2023年4月18日至2026年4月17日，執行法院為北京市第三中級人民法院。

雖凍結原因未被揭露，麻六記也未做出回應，但廣東君田律師事務所合夥人黃志明分析，被凍結股權一般是出於兩種情況，第一種是被告遭到起訴，起訴方申請了財產保全；另一種情況是打完官司後，法院進行強制執行的措施之一。

黃志明認為，執行通知書文號中帶著「財保」字樣，因此汪小菲應該屬於第一種情況，但涉訴原因與訴訟結果都不能確定。

北京小汪麻六記文化科技發展有限公司成立於2009年2月，經營範圍含餐飲管理、食品銷售、珠寶首飾零售等。公司法定代表人、執行董事為秦樂天，註冊資本人民幣100萬，汪小菲持股20%。

麻六記是汪小菲和母親張蘭一起經營的新餐飲品牌，去年在汪小菲與大S的離婚後風波期間，張蘭藉機撈金，酸辣粉等產品在直播平台爆紅，但今年3月被爆出直播團隊離職，團隊成員孟賀還控訴被積欠工資人民幣90萬元。