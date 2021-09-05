【專家之眼】無聲文革：中國的「精神鴉片」戰爭

最近在中國接二連三的發生了很多大事，很多人以為它們是孤立不相關聯，事實上，它們是同一源頭的不同側面。未來，這些「不正常」的事件，不會停止，只會愈發頻繁，無聲文革已經悄悄展開。

2019年10月，中國教育部要求全國中小學清理圖書館裡的「非法」、「不適宜」的書籍，甘肅鎮原縣圖書館隨即響應，立即清查含有傾向性的出版品，並下架、銷毀，此舉引來焚書坑儒的議論。2020年7月9日，英國路透社報導，全中國開始清理學校圖書館，曾經是合法出版品的《1984》、《動物農場》遭到封存，連基督教、佛教書籍也被視為不適宜而遭到同樣命運。

2021年7月24日，中共中央辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，簡稱《雙減》。雙減宣稱要為國中小學生減輕學習負擔，為此做出一系列規定，其中規定學科類補習班一律不得上市融資，統一登記為非營利機構，消息一出，教育類龍頭股新東方公司的股價盤中重挫近40％，與今年2月19日的高點158.8港元/股相較，跌了87.8%。

於是就有人問，不到補習班就能減輕學習負擔嗎？當然不能，那只是一個藉口，實則是抑制中國學生的英語熱，因為新東方等補教機構主要是補英文，送出國。而中國學生瘋英語，甚至從幼兒園就開始學英文，學好了英文就能接觸外面的世界，這就不利於中共的統治，這也是中國政府早在2015年就規定，絕不能讓傳播西方價值觀念的西方原版教材進到大學課堂的原因，兩者是同一思路。

上個月，中國藝人趙薇、鄭爽、張哲瀚等被列為劣跡藝人，娛樂圈遭到整肅，台大教授明居正對此做出解釋，習近平之所以整治娛樂圈，是「懼怕年輕人的集結力量」，這樣的認識並沒有到位。那麼，真正原因是什麼呢？中共自己講得很清楚了。中國網信辦在8月27日的通知說：「各地要進一步提高政治站位，切實增強責任感、使命感、緊迫感，維護網上政治安全和意識形態安全」，這就是原因。難道習近平會怕粉絲去「劫法場」嗎？不是怕他們鬧事，而是要引導他們回歸馬克思主義信仰的「正軌」。

繼清華大學許章潤教授被辭退之後，又一文化人遭到整肅。2021年8月28日，中國著名文化人高曉松主持的節目《曉松說》、《曉松奇談》被下架，其名下圖書館也被關閉，對此，台籍藝人黃安拍手稱快，他說：「（高曉松）作為一個美國人，矮大緊（即高曉松）的言論，我不驚訝，我驚訝的是為何到了現在才收拾它」。問題來了，高曉松有什麼言論，以致觸犯了龍顏？原來，他為蔣介石、何應欽翻案，他美化美國和印度，他說「臺灣是中國的固有領土並不準確」、「聽黨指揮的軍隊叫黨衛軍」…，在中國，敢於公開這類論點的文化人，怎能不被收拾？

8月初，新華社旗下的《經濟參考報》發表文章，稱網路遊戲是毒害中國青少年的「精神鴉片」和「電子毒品」。緊接著，中國政府在8月30日就做出規定，騰訊等網遊企業只能在週五丶週六、週日及法定節假日的晚上8到9點向未成年人提供服務。這麼做的用意，就是要盡可能的減少中國青少年被「污染」的機會。畢竟，遊戲不只是遊戲，同時也是文化產品，能夠傳播特定思想和價值。

上述現象，只是冰山一角，但都說明了一件事，那就是越來越多中國人遠離紅色思想，這可讓習進平急了、緊張了，他擔心這樣走下去，恐將「亡黨亡國」，於是，中國教育部在8月24日宣佈，要把「習近平思想」作為大中小學生的必修課，以幫助青少年「建立馬克思主義信仰」，讓青少年能夠「聽黨話，跟黨走」。習近平所做的一切，就是要讓中國人有「正確的價值觀」，以確保意識型態的安全性，才不至於像蘇聯一樣亡黨亡國。

山雨欲來風滿樓，一場政治運動已經撲面而來，不是生，就是死。