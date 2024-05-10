陸海警、公務船兩路闖金門水域

大陸五艘海警船及七艘公務船昨天中午聚集在金門南面海域，七艘公務船於昨天下午三時許闖進金門料羅西南方約四浬處的我國限制水域，與三艘大陸漁船疑似從事海上操演，同一時間有四艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入我禁限水域，另艘海警船則在我方水域外圍航行，我海巡署派出六艘艦艇全程監控蒐證並廣播驅離。

海巡署金馬澎分署表示，這是中國大陸海警五月第四次闖入金門水域，也是首次與其他公務船同時航入；陸方多次編隊在此水域高速航行已嚴重破壞兩岸和平穩定及航行安全，傷害兩岸人民情感也無助兩岸交流，呼籲陸方立即停止不理性行為。

金馬澎分署表示，對於大陸海警聲稱在金廈海域常態執法，海巡署均偕同國防部運用聯合情監偵手段，掌握金門周邊海域情勢，並採取應對方案，確保金門海域航行安全及漁民作業權益。