快訊

阿根廷超過10人抗議！總統新政大砍福利「休克療法」引民怨

520前再掀特赦議題…扁第38次延長保外就醫 「4不原則」紅線踩成紅毯

蘋果發表會4大新品實機一次看 13吋iPad Pro薄得太驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願與塞開創合作新局面

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
習近平專機已抵達訪歐第二站塞爾維亞首都貝爾格勒。 央視新聞
習近平專機已抵達訪歐第二站塞爾維亞首都貝爾格勒。 央視新聞

據新華社及大陸外交部網站今早消息，當地時間2024年5月7日晚，國家主席習近平乘專機抵達貝爾格勒，應塞爾維亞總統武契奇邀請，對塞爾維亞進行國事訪問。習近平在機場發表書面演講。習近平指出，中塞傳統友誼深厚，兩國關係經受國際風雲變幻的考驗，鐵桿友誼深入人心。中方願同塞方一道，不忘初心、攜手前行，開創動力更強、領域更廣、品質更高的合作新局面。

報導稱，習近平乘坐的專機進入塞爾維亞領空後，塞爾維亞兩架空軍戰機升空護航。習近平搭乘專機抵達貝爾格萊德尼古拉·特斯拉國際機場時，塞爾維亞總統武契奇夫婦，對華合作國家委員會主席、前總統尼科利奇夫婦，議長布爾納比奇，總理武切維奇和外長久里奇等熱情迎接。

武契奇在機場為習近平舉行獨具特色的迎賓儀式。塞爾維亞少年兒童向習近平和彭麗媛獻花，揮舞中塞兩國國旗，身著民族盛裝的塞爾維亞民眾載歌載舞熱烈歡迎。

其後習近平發表書面演講。習近平指出，中塞傳統友誼深厚，兩國關係經受國際風雲變幻的考驗，樹立起國與國關係的典範。 2016年兩國建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係實現跨越式發展，並取得歷史性成就。兩國政治互信堅如磐石，高品質共建「一帶一路」成果豐碩，人員往來更加密切，鐵桿友誼深入人心。

他說，中塞合作建立在平等互利基礎上，符合兩國根本利益和長遠利益。中方願同塞方一道，不忘初心、攜手前行，開創動力更強、領域更廣、品質更高的合作新局面。我期待以這次訪問為契機，同武契奇總統就雙邊關係以及其他共同關心的問題深入交換意見，共話友誼、共商合作、共謀發展，規劃兩國關係發展新藍圖。我相信，這次訪問一定會取得豐碩成果，譜寫中塞關係發展新篇章。

報導稱，習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機抵達。中國駐塞爾維亞大使李明也到機場迎接。

習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，貝爾格勒洋溢著歡樂喜慶的氛圍。中塞兩國國旗到處迎風飄揚，多處點亮「中國紅」，巨幅電子屏滾動播放著「熱烈歡迎親愛的中國朋友」。旅塞華人華僑和留學生以及塞爾維亞民眾自發性等候在道路兩旁，揮舞中塞兩國國旗，熱烈歡迎習近平到訪。

塞爾維亞 機場 習近平

延伸閱讀

中法倡議奧運期間「全球止戰」

習近平赴歐僅訪「這3國」 BBC分析：基於戰略價值考量

習近平訪塞爾維亞強調「鐵桿友誼」 預料將赴1處憑弔向美傳遞訊息

中、法、歐盟會談 歐盟盼中影響俄 結束俄烏戰

相關新聞

小範圍會晤 馬克宏：歐洲維持戰略自主團結統一至關重要

據大陸外交部網站，大陸國家主席習近平當地時間2024年5月7日應法國總統馬克宏特別邀請，乘專機離巴黎赴法國西南部上庇里牛...

習近平抵貝爾格勒：中塞鐵桿友誼 願與塞開創合作新局面

據新華社及大陸外交部網站今早消息，當地時間2024年5月7日晚，國家主席習近平乘專機抵達貝爾格勒，應塞爾維亞總統武契奇邀...

福建海警再至金門海域 中共軍媒：保護金門輸水管線

大陸福建海警6日再度前往金門海域進行執法巡查，最近距離不足4海浬，大陸官媒報導指出，除了要關注海上狀況，還要保護輸水管道...

共軍向澳機投射照明彈 澳抗議

中澳關係面臨新挑戰。澳洲國防部指控，澳洲海軍驅逐艦四日在黃海「國際水域」執行聯合國安理會對北韓的制裁決議時，一架解放軍殲...

陸最賣期刊 「讀者雜誌」登台邁向15年

大陸「讀者雜誌」，日前再獲我文化部核准新年度（113-114）的發行，正式邁入第15個年頭。「讀者雜誌」在大陸發行量高達...

擺脫火箭軍案？陸前防長魏鳳和 名字重現央視

大陸全國人大前副委員長烏雲其木格遺體昨天在北京火化，大陸前國務委員兼國防部長魏鳳和的名字出現在央視新聞聯播，引起關注。新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。