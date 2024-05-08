共軍向澳機投射照明彈 澳抗議

中澳關係面臨新挑戰。澳洲國防部指控，澳洲海軍驅逐艦四日在黃海「國際水域」執行聯合國安理會對北韓的制裁決議時，一架解放軍殲-10戰機在澳洲驅逐艦上起飛的海鷹直升機飛行路徑，投下多枚「照明彈」，澳洲已就這種危險及不可接受的行為向北京提出抗議。中共國防部昨稱，當時澳洲飛彈驅逐艦派艦載直升機對中方正常訓練進行抵近偵察滋擾，中方操作「正當合理」並要求澳洲嚴格約束海空兵力行動。

綜合美聯社等報導，澳洲國防部聲明指出，當時一架從澳洲海軍的空戰驅逐艦「霍巴特號」上起飛的澳洲海軍海鷹直升機，遇到解放軍殲-10戰機，中方在其飛行路徑上投擲多枚照明彈，為避免被擊中，澳軍直升機進行規避行動。

澳洲國防部長馬勒斯稱，共機投擲照明彈的距離，大約是在直升機前方三百公尺、上方六十公尺處，這是一起既不安全也不專業事件，強調澳軍不會在參與執行聯合國對北韓制裁的合法活動上退縮。澳洲國防部表示，儘管直升機機身沒有受到損害，也沒有人受傷，但澳洲政府已向北京提出關切和抗議。

上任後積極推動中澳關係改善的澳洲總理艾班尼斯也在七日表示，澳方已向中方表明，這是不專業的，也是不可接受的。

中共國防部發言人張曉剛昨回應，澳方所言顛倒黑白，倒打一耙。他聲稱三至四日，中共海軍艦艇編隊在黃海相關海域訓練期間，澳洲飛彈驅逐艦三次派艦載直升機對中方正常訓練活動進行抵近偵察滋擾，中方軍隊對其喊話警告、外逼驅離，相關操作正當合理、專業安全。中方要求澳方停止一切危險挑釁行徑，以免破壞中澳關係。中共外交部稱中方已就澳方有關冒險做法提出嚴正交涉。

外媒報導，這是繼去年十一月，澳洲指責解放軍「寧波號」飛彈驅逐艦在日本海域接近澳洲遠程護衛艦「圖文巴號」，向執行任務的澳洲海軍潛水員發射聲納，造成澳方潛水員受傷的事件以來，兩國發生最嚴重衝突。